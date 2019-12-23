KYK borçları silinecek mi son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK borçları açıklaması

Üniversite eğitimi alırken Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan KYK kredisi alan vatandaşlar, üniversite bittikten sonra bu borçları ödemekte zorluk çekiyor. Bakan Berat Albayrak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müjdeli haberi verdi. Albayrak şu ifadeleri kullanmıştı; "KYK borçlarıyla ilgili gençlerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz, üniversiteden mezun olmuş arkadaşların borçlarıyla ilgili iyileştirmeler olacak inşallah." KYK borçları silinecek mi? sorusu araştırılırken Başkan Erdoğan da bu konuyla ilgili sevindirici ifadeler kullandı!

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? KYK BORÇLARINDA SON DURUM?