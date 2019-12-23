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borçları silinecek mi son durum ne? 'dan KYK borçları açıklaması

Binlerce kişinin ilgiyle araştırdığı borçları konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. KYK borçları silinecek mi? sorusu son günlerde asgari ücretle birlikte en çok merak edilen, araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak daha önce birçok kez gelen talepler doğrultusunda KYK borçları hakkında çalışmaların yapılacağını müjdelemişti. da bu konuyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu!

Giriş Tarihi: 23.12.2019 09:56
KYK borçları silinecek mi son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK borçları açıklaması

Üniversite eğitimi alırken Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredisi alan vatandaşlar, üniversite bittikten sonra bu borçları ödemekte zorluk çekiyor. Bakan Berat Albayrak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müjdeli haberi verdi. Albayrak şu ifadeleri kullanmıştı; "KYK borçlarıyla ilgili gençlerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz, üniversiteden mezun olmuş arkadaşların borçlarıyla ilgili iyileştirmeler olacak inşallah." KYK borçları silinecek mi? sorusu araştırılırken Başkan Erdoğan da bu konuyla ilgili sevindirici ifadeler kullandı!

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? KYK BORÇLARINDA SON DURUM?

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KYK borçları silinecek mi son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK borçları açıklaması
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