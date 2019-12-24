VakıfBank’tan ekonomiye SKY Limit dopingi

Ürünle ilgili açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Türkiye'ye olan desteğimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Müşterilerimize, limitinizi biz verelim siz kredinizi yönetin diyoruz. Yeni ürünümüzün piyasaları canlandıracağına inanıyoruz" dedi.

VakıfBank, geliştirdiği yeni ürün ve hizmetlerle milli ekonominin yanındaki güç olmaya devam ediyor. VakıfBank'ın kullanıma sunduğu yeni ürünü SKY Limit ile aylık geliri belirli bir tutarın üzerinde olan müşterilere özel limit tanımlanıyor. Böylece VakıfBank müşterilerinin her türlü kredi ihtiyacı, self servis bankacılıkla online olarak karşılanıyor. SKY Limit sahipleri kredi limitlerini ek hesap, kredi kartı ya da ihtiyaç kredisi gibi farklı kredi ürünlerine diledikleri gibi dağıtarak değerlendirme avantajına da sahip oluyor. SKY Limit, VakıfBank Mobil ya da şube aracılığıyla da kullanılabiliyor.

KREDİ İHTİYACI ANINDA KARŞILANIYOR

SKY Limit ile ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Kısa süre önce devreye aldığımız 'VBanko Çek'in ardından geliştirdiğimiz SKY Limit ile Türkiye ekonomisine güçlü desteğimizi sürdürüyoruz" dedi. Yeni ürün ile ertelenen ihtiyaçların karşılanmasıyla birlikte piyasalara bir hareketlilik de geleceğine vurgu yapan Üstünsalih, "Bu vizyonla geliştirdiğimiz SKY Limit ürünümüzden geliri ve skoru belirli, geniş bir kesim yararlanabiliyor. Müşterilerimize, limitinizi biz verelim siz kredinizi yönetin. Sizin için 'SKY Limit, daima hazır' diyoruz" açıklamasında bulundu.

GÖREV VE UNVANA GÖRE ÖZELLEŞTİRİLMİŞ LİMİT VE ÖZEL FAİZ ORANLARI

Sky Limit kapsamında kullandırılan krediyle ilgili detayları açıklayan Üstünsalih, "Aylık geliri belirli bir tutarın üzerindeki müşterilerimize çalıştıkları kurum ile buralardaki görev ve unvanlarına göre özelleştirilmiş geniş limitler tanımlıyoruz. SKY Limit'in en az yüzde 10'luk dilimini müşterimizin Ek Hesap limiti olarak tanımlıyoruz. Örneğin SKY Limit'i 500 bin TL olan müşteri için en az 50 bin TL Ek Hesap limiti ayrılırken geri kalan 450 bin TL'lik dilim, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi olarak kullandırılabiliyor. SKY Limit ihtiyaç Kredisi'nde 3 aydan 60 aya kadar vade imkanı sunulurken, piyasa koşullarına göre uygun, yüzde 1,17 gibi bir faiz oranı uygulanıyor. Ayrıca müşterilerimize, kredi geri ödeme dönemi için de kendilerine özel seçenekler ve esneklik sağlıyoruz" diye konuştu.