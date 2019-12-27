Asgarı ücrete % 15 zam

BUGÜN NELER OLDU

Milyonlarca çalışan için 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret belirlendi. Asgari ücret 2020'de brüt 2.943, net 2.324 lira oldu. Böylece net asgari ücrete yapılan artış yüzde 15.03 olarak gerçekleşti. Asgari ücrette geçen yıla göre net artış 303 lira 80 kuruş oldu. Asgari ücrete yapılan zam bu yıl olması beklenen yüzde 11.2 enflasyon ile, gelecek yılın hedefi olan yüzde 8.5'in üstünde gerçekleşti. Asgari ücret evli ve üç çocuklu bir işçi için 2 bin 324 lira 70 kuruş oldu. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işyerlerine geçen yıl 100 lira olarak uygulanan asgari ücret desteğinin gelecek yıl 75 lira olarak uygulanacağını açıkladı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantısı dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanı Selçuk başkanlığında gerçekleştirildi. Bakan Selçuk, işçi ve işveren heyetleriyle basına kapalı olarak yaklaşık 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Uzun soluklu pazarlığın ardından açıklama yapan Bakan Selçuk, 20 milyona yakın çalışanı etkileyecek 2020 asgari ücret zam oranını açıkladı. Asgari ücretin yüzde 15.03 arttığını belirten Bakan Selçuk, enflasyon oranın çok üstünde bir artış sağlamış olduklarını ifade etti.Bakan Selçuk, kararın Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından oy çokluğuyla belirlendiğini söyledi. Selçuk, "Biz her daim çalışmalarımızı istişare yoluyla yürütmeyi önemsiyoruz. Sosyal adaleti pekiştirmeyi, işçilerimizi ve işverenleri birlikte korumayı, kayıtlı istihdamı artırarak çalışanlarımızın sosyal güvencesini sağlamayı, kaynaklarımızı da daha etkin kullanarak sürdürülebilir kalkınmayı temel önceliğimiz olarak görmekteyiz" diye konuştu.Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat açıklanan rakamı kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade ederek, toplantıyı terk etti. Irgat, "Bir kişinin yaşam maliyetleri de çalışma içinde vardı. En az 2 bin 578 lira olacağı paylaşılmıştı. İşçi kesimi olarak rakamı kabul etmeyeceğimizi açıklıyorum. Kararı kabul etmediğimizi kamuoyuna arz ediyoruz" dedi. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Alınan kararın istihdam için işsizliği azaltmak için, alım gücünü artırmak için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rakam mevcut enflasyonun 3 puan üzerinde" dedi.BakanSelçuk, asgari ücretin yaşlı aylığından engellilere evde bakım yardımına kadar çeşitli sosyal yardım ve hizmetlerde temel kriter olarak rol oynadığını anımsattı. Bakan Selçuk, "Genel sağlık sigortasında SGK borçlanmalarına, isteğe bağlı ve Bağ-Kur primlerine, asgari geçim indirimine varıncaya kadar pek çok hesaplama asgari ücrete dayanmakta" dedi. Asgari ücreti belirlerken etkileyici tüm ekonomik dengeleri ve toplumun tüm kesimlerini gözettiklerini vurgulayan Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir jesti oldu mu?" sorusuna "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" yanıtını verdi. Selçuk, AK Parti hükümetleri döneminde asgari ücretteki reel artışın yüzde 142 olduğuna işaret etti.