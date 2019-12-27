Son Dakika Haberi: Yerli otomobil tanıtımı canlı yayınlanıyor! Yerli otomobil ismi belli oldu mu, fiyatı ne kadar? Tüm özellikleri

Son dakika haberi... Türkiye'nin göz bebeği olarak değerlendirilen proje için büyük an geldi ve yerli otomobil canlı olarak tanıtılıyor! Tasarımı, motoru, fiyatı ve ismi sır gibi saklanan bu milli proje, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle şimdi resmen tanıtılıyor. Bilindiği üzere Erdoğan, yaptığı açıklamada ön gösterim tarihini bugün olarak açıklarken; bu tanıtımın Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde olacağını duyurmuştu. Bu doğrultuda da, geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli araca ilişkin ilk görüntüler paylaşılmış ve büyük bir heyecan oluşmuştu. O günden bu yana da, TOGG Twitter hesabından yerli otomobilin tasarımı hakkında çeşitli fotoğraflar ve video paylaşımı yapıldı.

YERLİ OTOMOBİL İSMİ NE OLDU, FABRİKASI NEREDE?

Bu doğrultuda, yerli otomobil ismi, özellikleri, fabrikası, fiyatı, tasarımı ve motoru gibi birçok başlık, milyonlarca vatandaş tarafından oldukça merak ediliyor. Bunların yanıtı ise, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle birazdan belli olacak. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile de fabrikanın ve üretimin nerede olacağı da belli oldu. Yine aynı karara göre, üretim tesisinde 4 bin 323 kişinin çalışacağı ve öngörülen toplam sabit yatırım tutarının 22 milyar TL olacağı ifade edildi. Peki, yerli otomobil nerede üretilecek?

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TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ MERAK UYANDIRIYOR

Bilindiği gibi, Ferrari ve Lamborghini'nin de tasarımcısı olarak bilinen İtalyan Pininfarina'nın bu projede de tasarım imzası bulunuyor. Bu da, elektrikli aracın görüntüsünün nasıl olacağı konusunda merak uyandırıyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Twitter hesabı üzerinden, geçtiğimiz günlerde aracın farları, A sütunu, aynası, tavan çıtası, tamponu, difüzörü ve elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı. Elektrik sistemiyle birlikte bataryalar ve 4 tekerde de bulunan elektrikli motor ön plana çıktı. Süspansiyon sistemi elemanları olan amortisörler de videolarda yer aldı. Öte yandan, aracın içi de paylaşıldı.

A HABER İLE TANITIMI CANLI İZLE! YERLİ OTOMOBİL FİYATI NE KADAR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'nin ilk defa 2011 yılında duyduğu "Yüzde 100 yerli otomobil" şu anda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtılıyor.

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