İşadamı Emin Üstün Karacaahmet’e defnedildi

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sistemle vatandaşları ev ve araç sahibi yapan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, dün son yolculuğuna uğurlandı. 68 yaşında hayatını kaybeden Üstün, önceki gün yurtdışındaki bir iş toplantısı sırasında kalp krizi geçirmiş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ülke genelinde faizsiz elbirliği sistemini yaygınlaştıran Üstün'ün cenazesi, Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi. 1951'da Bolu'nun Gerede ilçesinde doğan Üstün, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirmişti. Eğitim hayatı devam ederken 1973 yılında Lifsan'ı kurarak iş hayatına adım atan Üstün, inşaat faaliyetleriyle yola devam etti. 1991'de şu an faaliyetlerine aktif olarak devam eden ve elbirliği sistemine dayalı faizsiz bir sistemle vatandaşları otomobil sahibi yapan Eminotomotiv'in sistemini 2005'te konut sektörüne uyarlayarak Eminevim'i kurdu. 40 şubeyle başlayan sistem, ülke genelinde 60'tan fazla ilde toplam 120 şubeye ulaştı. Üstün'ün hayata geçirdiği sistem sayesinde Türkiye'de 150 binin üzerinde kişi, ev ve otomobil sahibi oldu.