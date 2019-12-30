2020 Asgari ücret destek tutarı ne kadar oldu? Yeni yıl asgari ücret destek tutarı hesaplama nasıl yapılır?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. Asgari ücretle birlikte asgari ücret destek tutarı da merak konusu oldu.

Asgari ücret desteğinde aranan şartlar:

İşverenler Yönünden Aranan Şartlar;

Özel sektör işyeri işverenleri,

5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işyeri işverenleri,

Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları(MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar,