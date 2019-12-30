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2020 ne kadar oldu? Yeni yıl asgari ücret destek tutarı hesaplama nasıl yapılır?

2020 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücret rakamının açıklanmasıyla birlikte da belli oldu. Asgari ücretin işveren kesimine maliyeti 2 bin 943 TL olurken, 456 TL 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu da işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde oldu. Peki kim ne kadar asgari ücret desteği alacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 11:43
2020 Asgari ücret destek tutarı ne kadar oldu? Yeni yıl asgari ücret destek tutarı hesaplama nasıl yapılır?

yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. Asgari ücretle birlikte da merak konusu oldu.

Asgari ücret desteğinde aranan şartlar:

İşverenler Yönünden Aranan Şartlar;

Özel sektör işyeri işverenleri,
5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işyeri işverenleri,

Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları(MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar,

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2020 Asgari ücret destek tutarı ne kadar oldu? Yeni yıl asgari ücret destek tutarı hesaplama nasıl yapılır?
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