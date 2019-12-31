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özellikleri nelerdir? İşte yerli otomobil ismi, fiyatı ve diğer merak edilenler!

’nin yerli otomobili bugün yapılan tanıtım lansmanıyla görücüye çıktı. Yurtta ve dünyada merakla takip edilen yerli otomobilin iç ve dış tasarımıyla içine bulundurduğu yüksek teknoloji büyük beğeni topladı. Öte yandan yerli otomobilin özellikleri ve satış fiyatının ne kadar olacağına ilişkin vatandaşlar büyük merak içerisinde. Durum böyle olunca konuya ilişkin detaylı bilgi almak isteyenle arama motorlarına yoğun şekilde Yerli oldu mu? Şeklinde sorularla arama motorlarında yoğun araştırmalarını sürdürüyor. En güncel haberleri sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, Yerli otomobilin özellikleri nedir ve fiyatı belli oldu mu? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 31.12.2019 23:08 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 23:08
Yerli otomobil özellikleri nelerdir? İşte yerli otomobil ismi, fiyatı ve diğer merak edilenler!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili bugün yapılan tanıtım toplantısıyla görücüye çıktı. İlk görüntülenmesinin ardından yurtta ve dünyada merakla takip edenler tarafından büyük beğeni topladı. Diğer yandansa Türkiye'nin yerli otomobiline ilişkin vatandaşlar, teknik özelliklerini ve satış fiyatlarını merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde Yerli otomobilin özellikleri nedir ve fiyatı belli oldu mu? Şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Yerli otomobilin özellikleri nedir ve fiyatı belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ NEDİR? YERLİ OTOMOBİL FİYATI BELLİ OLDU MU?

Bugün tanıtımı yapılan yerli otomobile ilişkin teknik özellikler ve fiyat detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Yerli otomobil özellikleri nelerdir? İşte yerli otomobil ismi, fiyatı ve diğer merak edilenler!
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