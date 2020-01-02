Kıdem Tazminatı 2020 hesaplama | Kıdem tazminatı nedir, tavan ve taban ne kadar oldu?

Ocak ayının gelmesi ile birlikte asgari ücrette yaşanan artış kıdem tazminatına da yüzde 15'lik bir zam gelmesine neden oldu. Bilindiği üzere, kıdem tazminatı brüt asgari ücretten hesaplanıyor. Hal böyle olunca yeni yılda çalışanlar için oldukça önemli olan kıdem tazminatı artışının detaylarını Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem köşesine taşıdı. Peki, Kıdem Tazminatı nedir? İşveren tarafından iş akdi feshedilen kişilere ödenen tazminata verilen isimdir. Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir. Yeni yıl ile birlikte açıklanan rakamlarla birlikte kıdem tazminatının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, Kıdem tazminatı tavan ve taban ne kadar oldu? Haberimizin içerisinden 'Kıdem Tazminatı 2020 hesaplama' bulabilirsiniz…

KIDEM TAZMİNATI 2020 HESAPLAMA | KIDEM TAZMİNATI NEDİR, TAVAN VE TABAN NE KADAR OLDU?

Hatırlanacağı üzere Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükselmişti. Hal böyle olunca vatandaşların merak ettiği konuların başında '2020 kıdem tazminatı tavanı ve tabanı ne kadar oldu' sorusu yer alıyor.