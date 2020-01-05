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Altın fiyatlarında değişimi! 5 Ocak Gram, tam, yarım ve çeyrek bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar

ile ilgili gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde dünya piyasalarında döviz kurlarının güvenilirliğini kaybetmesi ile birlikte altın, yatırımcıların bir numaralı tercihi haline gelmişti. ABD ile İran arasında son günlerde yaşanan gerginliğin altın fiyatlarını da etkileyeceği ve yine bu noktada pek çok yatırımcının yatırımlarını bu yönde gerçekleştirmesi gerektiği uzmanlar tarafından öneriliyor. Peki, oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da 293,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 297,30 liradan, bin 958 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 979 liradan satılırken yeni yılın ilk günlerinde yükselişi devam ediyor. Haberimizin içerisinden güncel altın fiyatlarına ulaşabilir, anlık son dakika değişimlerini gözlemleyebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 5.1.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 10:34
Altın fiyatlarında son dakika değişimi! 5 Ocak Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar

ile ilgili gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren pek çok vatandaş '' sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle ABD ile İran arasında yaşanan gerginlik Orta Doğu'da dengeleri değiştirirken, İranlı General Kasım Süleymani'nin füze saldırısı ile öldürülmesinin ardından altın fiyatlarında yükseliş başladı. Yine bu noktada uzmanlar vatandaşlar yatırımlarını altına yönlendirmesi gerektiğini savunuyor. Haberimizin içerisinden 'gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını bulabilir, konuyla ilgili son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 5 OCAK GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, diğer tüm detaylara ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz…

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Altın fiyatlarında son dakika değişimi! 5 Ocak Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar
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