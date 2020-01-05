Altın fiyatlarında son dakika değişimi! 5 Ocak Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren pek çok vatandaş 'altın fiyatları bugün ne kadar' sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle ABD ile İran arasında yaşanan gerginlik Orta Doğu'da dengeleri değiştirirken, İranlı General Kasım Süleymani'nin füze saldırısı ile öldürülmesinin ardından altın fiyatlarında yükseliş başladı. Yine bu noktada uzmanlar vatandaşlar yatırımlarını altına yönlendirmesi gerektiğini savunuyor. Haberimizin içerisinden 'gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını bulabilir, konuyla ilgili son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 5 OCAK GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, diğer tüm detaylara ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz…