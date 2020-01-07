Yerli otomobil her Türk’ün hayali

Vatandaşların beğenisini toplayan Türkiye'nin Otomobili, her Türk'ün hayali oldu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısından sonra bağımsız bir firmaya araştırma yaptırdı. Türkiye genelinde 1.500'den fazla kişiyle yapılan araştırmanın sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı.



YÜZDE 97.6'SI DESTEKLİYOR

Araştırmaya göre, Türk vatandaşlarının yüzde 95.4'ü yerli otomobili gördü ya da haberdar oldu. Projeyi destekleme oranı yüzde 97.6'yı buldu. Tasarımların beğenilme oranı yüzde 98.4. Aracı satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89. Sanayi Bakanı Varank, "Sanırım Türkiye'de bu oranda desteklenen başka proje görülmemiştir. Burada önemli bir nokta var, soru sorulan katılımcıların sadece yüzde 55'inin aracı var. Aracı olmayanların satın alma isteği ise yüzde 96.2. Türkiye'nin Otomobili'nin bir dünya markası olabileceğine inanma oranı yüzde 90.3" dedi.

Bakan Varank'tan flaş yerli otomobil açıklaması! Satın almak isteyenler...

SERİ ÜRETİM 2022'DE

Fabrika alanı için Gemlik'te 1 milyon metrekarenin biraz üzerinde arazi tahsisinin yapıldığı bilgisini veren Varank, "İlk hedef, 2020'nin ilk yarısında temel atma törenini yapıp fabrikanın inşaatına başlamak. Firma profesyonel bir şekilde önümüzdeki 15 yılı tasarlamış, planlamış durumda. Hangi yatırımları yapacaklar, hangi modelleri geliştirecekler, marka stratejileri nasıl olacak, bunların tamamı belirlendi. 2022 sonunda ilk otomobiller seri üretimden çıkacak" ifadelerini kullandı.



MARKA BU YIL İÇİNDE

Varank, TOGG'un öncelikle geniş bir pazar araştırmasıyla çalışmaya başladığına değinerek "Bu sene içinde marka belirlenecek" şeklinde konuştu.



ÖN SİPARİŞ SONRA

Ön ödeme alınarak sipariş kaydının yapılmadığını vurgulayan Varank, "Bizi arayan herkesi kayıt altına alsak da bu, marka lansmanından sonra şirketin düşünüp, uygulayacağı metot olacak. Bu hem halkın sahiplenmesi hem de finansmanda kolaylık getirmesi açısından önemli uygulama. Bu konuda TOGG kararını kamuoyuyla paylaşacak" dedi.