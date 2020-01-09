Dolar fiyatları son dakika haberi: 9 Ocak 2020 Perşembe dolar ve euro fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte ayrıntılar

ABD ile İran arasında Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile yaşanan gerginlik döviz kurlarını doğrudan etkiledi. Hal böyleyken dolar, euro ve altın fiyatlarında yaşanan artışlar vatandaşların ilgi ve alakasının bu yöne kaymasına neden oldu. Bu noktada pek çok vatandaş dolar fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtını merakla araştırıyordu. Son olarak, dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı konuşmada ılımlı bir tavır sergilemesi kurdaki sert havayı da kırdı ve dolar çok sert bir şekilde çakıldı. Peki, dünyanın kilitlendiği son dakika haberinin ardından dolar ne kadar, kaç tl oldu? Haberimiz içerisinden dolay fiyatları ve güncel döviz kurları hakkında bilgi edinebilir, son dakika görüşmelerini gözlemleyebilirsiniz…

DOLAR/TL BUGÜN NE KADAR? SON DAKİKA DOLAR VE EURO FİYATLARI 9 OCAK PERŞEMBE 2020

İşte 9 Ocak 2020 Perşembe tarihli güncel döviz kurları ve canlı dolar fiyatları...