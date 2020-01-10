Anzer Balı'na talep patladı! Kilosu bin liradan satılıyor!

S.S. Anzer Ballı Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz "Bu yıl genel itibariyle sezon normaldi. Çok fazla bal olmadı ama çok düşük bir rekolte de yoktu. Bu yıl balın daha erken biteceği kanaatindeyiz. Gerekli uyarıları yapmıştık. Anzer Balı talebinde bulunan müşterilerimizin siparişlerini şimdiden vermeleri kolaylık açısından daha iyi olacaktır. Son yıllarda ilimize Arap ülkelerinden gelen turistler Anzer balı noktasında taleplerde bulunuyorlar. Çünkü gelip Rizemizde bu damak tadını kendileri tatlılar. Buradan özellikle Arap ülkelerine son yıllarda epey bir bal gönderdik ama tabi bunları kilogram bazında. Zaten toptan bir bal satışımız yok çünkü balımız sınırlı miktarda. Bu nedenle ilk etapta tabii ki kendi ülkemizdeki insanlarımızı düşünmek zorundayız. Ürünümüzde zaten sınırlı olduğu için seneye yaydığımız da Eylül ayından Ağustos ayına kadar bitiyor. Anzer balını taktıktan sonra farklı bir damak tadı, farklı bir konusu ve farklı bir rehası var. Bu nedenle son yıllarda Arap turistlerin ülkemize gelmesi ile beraber balın kalitesini oradaki insanlara da ifade etmeleri ile talep anlamında oradan da bizlere arayan ve gelip buradan yaz sezonunda Anzer balı almaya çalışan Arap müşterilerimiz de çoğalmıştır" dedi.