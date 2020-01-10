Çiftçinin borcuna beş yıl vade geliyor

İş dünyası ile gerçekleştirdiği buluşmalarda daha önce konutta faizin yüzde 0.79'a çekildiği, mobilyada ise KDV'nin yüzde 18'den 8'e indirildiği müjdesini veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu kez tarım üreticilerini sevindirdi. Sivas'ta düzenlenen 'Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı'nda konuşan Bakan Albayrak, doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilere yapılandırma imkânı getireceklerini söyledi.

Albayrak'dan çiftçilere kredi müjdesi!

FAİZ ORANI % 9 OLACAK

Doğal afetlerden etkilenen üreticilere kredi geri ödemelerinde yapılandırma müjdesi veren Berat Albayrak, şunları kaydetti: "Çiftçilerimizin Ziraat Bankası'ndan kullandığı kredilerin tümü için önemli bir müjde. Yüzde 9 faiz oranıyla 5 yıla kadar uzun vade istiyorlardı bizden, yeniden vadelendirebilecekler artık." Albayrak, bu sayede üreticilerin faaliyetlerine devam edebileceğini, sonraki dönemde de arazisini yeniden ekime hazır hale getirip, ihtiyaç duyduğu ilave işletme kredilerini de kullanabilme imkânına kavuşacağını vurguladı.





Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Albayrak'a Sivasspor forması hediye etti. Teşekkür eden Albayrak, "Her yıl Anadolu'dan bir şampiyon çıkarsa, biz daha çok mutlu oluruz" dedi.



BAĞIŞIKLIĞI ARTIRMALIYIZ

Türkiye'de finansal sistemin dış şoklara ve siyasi operasyonlara karşı bağışıklığının artırılması gerektiğinin altını çizen Bakan Albayrak, "Son 6 yıldır Türkiye artık ekonomik anlamda da bir değişim ortaya koymak zorunda. İşte bu değişim, küresel piyasalardaki daralmadan, gerginliklerden etkilenmeyecek bir ekonomik altyapıyı inşa etmektir" diye konuştu.

Bu değişimin reel sektörün potansiyelini doğru stratejilerle bir daha durmayacak şekilde harekete geçireceğini dile getiren Bakan Albayrak, tüm stratejilerin, katma değerli, ihracata ve istihdama dayalı üretim altyapısının tam anlamıyla tesis etmek için kurgulandığını belirtti.

Ekonominin kırılganlıklarına karşı bütün kurumlarla bugüne kadar belki hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü bir koordinasyonla orta ve uzun vadeli politikaları hayata geçirmeye başladıklarını anlatan Berat Albayrak, "Böyle tarihi bir yılı Allah'ın izniyle son çeyrekte yüzde 5 gibi gözüküyor, büyümeyle birlikte yılı pozitif kapatarak, 2020'ye çok daha güçlü adımlarla giriyoruz" diye konuştu.







TEK HANE FAİZ

Türkiye'nin tarihinin en büyük kur saldırılarının yaşandığı ağustos, mart ve mayıs aylarında, yaşanan bu süreçteki tabloyu tersine çevirerek, 2019'u kapattığını aktaran Albayrak, 2020 yılının hem enflasyonda hem faizlerde kalıcı tek haneli rakamların daha güçlü görüldüğü bir yıl olacağını söyledi. Enflasyonla mücadelede çok önemli adımlar attıklarına değinen Albayrak, Ekim 2018'de TÜFE'nin yüzde 25, ÜFE'nin yüzde 40-45'ler civarında olduğunu, 2019 yılı sonu itibarıyla 15.9 hedefini yüzde 12'ye çektiklerini ve bunun da altına düşerek yüzde 11 seviyesine getirdiklerini belirtti.

Bakan Berat Albayrak'tan çiftçilere müjde! Ziraat Bankası yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek

1 LİRALIK MAL 4 LİRAYA SATILAMAZ

Gıda fiyatlarında olabilecek dalgalanmalara karşı da tedbir alacaklarına dikkati çeken Albayrak, "Üreticilerimizi her anlamda destekleyeceğiz. Üreticinin ve son tüketicinin arasındaki marjı kendi fahiş avantajı için kullanan kesimlere çok farklı bir teknikle yeni bir süreç işleteceğiz. Böyle bir şey yok, üreticiden 1'e al tüketiciye 4'e sat. Artık sahaya indiğimiz bir yıl olacak" dedi.



FAİZ DÜŞTÜKÇE YATIRIM VE İSTİHDAM ARTACAK

Tokat İş Dünyası Toplantısı'nda konuşan Albayrak, "Reel sektörün önündeki engel dediğimiz faiz maliyetleri daha da düştükçe yatırım, istihdam, ekonomik büyüme, tüketim ekosistemini daha da büyüteceğiz" dedi.



KAMU BANKALARI REEL SEKTÖRE DESTEK

Bugün "Onu yaparım, bunu hallederim, Türkiye ekonomisini böyle yaparım"diyenlerin 10 yıl önce 'kamu bankaları özelleşsin' diye dünyadan destek alıp lobi yaptığını nu hatırlatan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kamu bankaları özelleşmez" sözünü anımsatarak, "6 yıllık bu süreçte kamu bankaları olmasaydı reel sektörün hali ne olmuştu. Bunu en iyi reel sektörümüz yaşadı" dedi.