Borsa rekora faiz tek haneye koşuyor

Jeopolitik risklerin azalması ve küresel ticaret savaşlarında tansiyonun düşmesi, yılın ikinci yarısından itibaren adeta yatırımcıların güvenilir limanı haline gelen Türkiye'ye ilgiyi son bir haftada zirveye taşıdı. Ekonomide tekrar büyüme patikasına geçilmesi ve Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile bu yıla ilişkin beklentilerin güçlenmesi, borsayı 2 yılın zirvesine taşırken, faizi ise adım adım tek haneye yaklaştırdı.



400 MİLYARLIK YÜKSELİŞ

Borsada geçen hafta banka hisselerinin lokomotifliğinde başlayan yükseliş, bu haftanın ilk gününde de devam etti. Geçen hafta dünyanın en fazla yükselen piyasası olan Borsa İstanbul'da endeks dün 120 bin puanı aşarak 120 bin 899 puanla 2 yılın zirvesini gördü. Borsada 29 Ocak 2018'de 120 bin 845 ile kapanış rekoru ve 121 bin 532 puanla tarihi zirve görülmüştü. Borsa İstanbul'da 83 bin seviyesinin görüldüğü 22 Mayıs 2019'dan bu yana yükseliş yüzde 45'e ulaştı. Bu dönemde en yakın rakibinin yüzde 50 üstünde yükselerek dünyanın en fazla prim yapan piyasası olan Borsa İstanbul'da şirketlerin piyasa değeri ise 400 milyar liraya artarak 1.2 trilyona çıktı.







FAİZDE SERT DÜŞÜŞ

Merkez Bankası'nın 16 Ocak'taki toplantıda faiz indireceğine ilişkin beklentiler piyasaya da yansıdı. 2 yıllık tahvilin faizi dün yarım puana yakın düşerek yüzde 10.72 ile 6 Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. 10 yıllık tahvilin faizi de yüzde 11.17 ile 5 Ekim 2017'den bu yana en düşük seviyeye indi. Türkiye'nin risk primini gösteren 5 yıl vadeli CDS'ler ise 31 Mayıs 2018'den bu yana ilk kez 270 baz puanın altına indi.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, "Merkez Bankası'nın faizi 100 baz puan indirmesini bekliyoruz. Borsada 121 bin 500 geçilirse, ilk hedef 125 bin olur" diye konuştu.



ENDEKSİN HEDEFİ 135 BİN PUAN

Borsa İstanbul'un 3 aydır yükselişini sürdürdüğüne dikkat çeken Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık, "Bu yükselişlerde en büyük etken düşük faiz ortamının devam etmesi. Ayrıca 2020 yılı için Türkiye'nin yeniden büyüme hikâyesinin başlaması da önemli katalizör olmaya devam ediyor. Kısa vadede tarihi seviye olan 121 bin 500'e kadar yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Orta uzun vadeli endekste hedef değerimiz 135 bin seviyesi. Küresel benzerlerimize göre yüzde 49 oranında iskontomuz devam ediyor" dedi. Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı ise faiz indiriminin fiyatlandığının altını çizdi.



ÜLKEMİZE GÜVEN ARTTI

Piyasalardaki gelişmelerle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2 yıllık tahvil faizimiz yüzde 10.72 ile 6 Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Enflasyonla mücadelede ve piyasa beklentilerinde sağladığımız iyileşme sürecin mimarı olmuştur. Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştı. 2018 Ağustos'tan bugüne yaklaşık 320 baz puan iyileşme sağladık. Ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020'de bunu çok daha ileri taşıyacağız" dedi.

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