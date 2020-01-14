Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Dolar/TL bugün ne kadar? 14 Ocak canlı Dolar ve Euro fiyatları | Son Dakika Haberler...

Dolar/TL bugün ne kadar? 14 Ocak canlı Dolar ve Euro fiyatları | ...

Dolar fiyatlarında yaşanan gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde oldukça hareketli zamanlar geçiren kur, Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ile başlayan İran-ABD gerginliği süreci boyunca zirveyi gördü. Daha sonra gerçekleşen ılımlı açıklamalar neticesinde dolar ve Euro’da ciddi düşüşler yaşanıyor. Ellerinde döviz bulunduran vatandaşlar ise ‘, kaç TL?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizin içerisinden 14 Ocak dolar ve Euro fiyatlarını bulabilir, anbean canlı olarak takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 14.1.2020 11:38
Dolar/TL bugün ne kadar? 14 Ocak canlı Dolar ve Euro fiyatları | Son Dakika Haberler...

Döviz kurlarında yaşanan anlık değişimler ve son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dönemde ABD ile İran arasında yaşanan gerginlik ile birlikte zirveyi gören kur, yaşanan ılımlı gelişmeler neticesinde tekrardan düşüşe geçti. Bu noktada ellerinde döviz bulunduran vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL?' sorusunu araştırmaya başladılar. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerine ve canlı dolar Euro fiyatlarına haberimizin içerisinde yer verdik…

DOLAR/TL BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? 14 OCAK CANLI DOLAR VE EURO FİYATLARI BURADA!

Dolar ve Euro fiyatlarını anlık olarak haberimizin içerisinden gözlemleyebilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar/TL bugün ne kadar? 14 Ocak canlı Dolar ve Euro fiyatları | Son Dakika Haberler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN