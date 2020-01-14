Türkler Miami’den 100 milyon $’lık ev aldı

BUGÜN NELER OLDU

Amerika'da emlak brokerlığı alanında faaliyet gösteren International Realtors Group (IRG), Miami ve Baltimore bölgelerindeki lüks ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin önemli bölümünü Türk yatırımcılara sattı. Şirketin Kurucu Ortağı Giovanna Guzman, son 2 yıl içerisinde sadece Miami bölgesine yapılan yatırım tutarının 100 milyon doları geçtiğini söyledi.Guzman, "Bu miktara arazi veya proje yatırımı dahil değil. Bu yatırımların önümüzdeki 2 yıl boyunca yüzde 20 civarında artacağını düşünüyorum. Türklerin ABD'de konut almalarının birçok avantajı var. Kira getirisi Türkiye'ye nazaran en az 2-3 kat daha fazla. Son 5 senede şirket olarak birçok Türk yatırımcıya değişik projelerden 500 bin ile 6 milyon dolar arasında fiyatları olan gayrimenkuller sattık" diye konuştu. Cengiz Bayırlı da yatırımcılara senelik minimum net yüzde 10 getiri sağlandığını anlattı.