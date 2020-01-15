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Devlet destekli konut hesabı başvurusu nasıl yapılır? nelerdir?

Gerekli şartların sağlanması halinde vatandaşların yaptıkları uzun vadeli birikimlerine eklenen tasarrufa teşvik çalışması konut hesabı olarak adlandırılır. Konut hesabı, yurt içinde ilk ve tek konut satın almalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda; ev sahibi olamayan, olmak isteyen ve kirada oturan vatandaşları sevindirecek haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. TOKİ 100 bin konut projesi ile vatandaşın para biriktirip ev sahibi olmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan konut hesabına başvurmak isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini alan devlet destekli konut hesabı başvurusu nasıl yapılır? nelerdir?

Giriş Tarihi: 15.1.2020 15:26
Devlet destekli konut hesabı başvurusu nasıl yapılır? Devlet destekli konut hesabı başvuru şartları nelerdir?

Her vatandaşı ev sahibi yapmayı amaçlayan konut hesabı başvurularına ilgi giderek artıyor. Ev sahibi olmak isteyen ya da kirada oturup da ev almak isteyenlerin konut hesabına devlet tarafından destek sağlanacak. Günümüzde kamu bankalarının dışında özel bankalar da konut hesabı hizmeti sunmakla birlikte bu durumdan yararlanmak isteyen vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Vatandaşlar kimlik belgeleri ile banka şubesine giderek hesaplarına tek seferlik para yatırma haklarını kullanabilirler. Bu doğrultuda; devlet destekli konut hesabı başvurusu nasıl yapılır? nelerdir?

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Devlet destekli konut hesabı başvurusu nasıl yapılır? Devlet destekli konut hesabı başvuru şartları nelerdir?
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