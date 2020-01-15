Her vatandaşı ev sahibi yapmayı amaçlayan konut hesabı başvurularına ilgi giderek artıyor. Ev sahibi olmak isteyen ya da kirada oturup da ev almak isteyenlerin konut hesabına devlet tarafından destek sağlanacak. Günümüzde kamu bankalarının dışında özel bankalar da konut hesabı hizmeti sunmakla birlikte bu durumdan yararlanmak isteyen vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Vatandaşlar kimlik belgeleri ile banka şubesine giderek hesaplarına tek seferlik para yatırma haklarını kullanabilirler. Bu doğrultuda; devlet destekli konut hesabı başvurusu nasıl yapılır? Devlet destekli konut hesabı başvuru şartları nelerdir?

İşte ayrıntılar!