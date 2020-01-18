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hareketliliği: 18 Ocak Gram, tam, yarım ve fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Güncel ve canlı üzerinde yaşanan haberleri gün içerisinde binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Yatırımcılar son günlerde Amerika ve İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle döviz piyasasından uzaklaşarak daha güvenli olduğunu düşündüğü sarı metale yönelmişti. Son olarak ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması ve jeopolitik risklerin gündemin alt sıralarına gerilemesi ile piyasaların sakinleştiği görülse de vatandaşlar gün içerisinde "Gram, tam, yarım ve fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt aranırken hazırladığımız içerikte vatandaşlar için tüm güncel bilgileri derledik. Uzmanların görüşleri, ABD senatosunda gelecek hafta yapılacak olan ilk oturum ve konula ilgili gelişmelerin piyasaları direkt olarak etkileyeceği yönünde. Haberimizin içeriğinden gün içerisinde 18 Ocak ile ilgili tüm rakamlara ve son dakika haberlerine ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 18.1.2020 08:55 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 18 Ocak Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

üzerindeki hareketlilik ve haberleri vatandaşlar tarafından gün içerisinde araştırılan ve takip edilen konular arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere son dönemlerde ABD ve İran arasında yaşanan gerginlik tüm piyasaları direkt olarak etkilerken yatırım yapmak isteyen vatandaşlar en güvenilir olarak düşündüğü sarı metale yöneliyor. Piyasalardaki bu hareketliliğe uzmanlar ABD ve Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasının etkili olduğunu söylüyor. Vatandaşlar internet üzerinden "18 Ocak 2020 gram, tam, yarım ve fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Canlı ve güncel rakamların takibini yapmak için haberimizin devamındaki ekrandan altın fiyatları anlık ve son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Gün içinde en düşük 120.596,94 puanı, en yüksek 121.874,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kazancıyla tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 294 bin 600 liraya yükseldi.

İşte detaylar...

Haberimizin devamından tüm güncel ve canlı rakamlara ulaşabilirsiniz...

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 18 Ocak Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
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