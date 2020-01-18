Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 18 Ocak Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları üzerindeki hareketlilik ve son dakika haberleri vatandaşlar tarafından gün içerisinde araştırılan ve takip edilen konular arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere son dönemlerde ABD ve İran arasında yaşanan gerginlik tüm piyasaları direkt olarak etkilerken yatırım yapmak isteyen vatandaşlar en güvenilir olarak düşündüğü sarı metale yöneliyor. Piyasalardaki bu hareketliliğe uzmanlar ABD ve Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasının etkili olduğunu söylüyor. Vatandaşlar internet üzerinden "18 Ocak 2020 gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Canlı ve güncel rakamların takibini yapmak için haberimizin devamındaki ekrandan altın fiyatları anlık ve son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Gün içinde en düşük 120.596,94 puanı, en yüksek 121.874,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kazancıyla tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 294 bin 600 liraya yükseldi.

İşte detaylar...

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