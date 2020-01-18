Asgari ücret 2020 yılında ne kadar oldu? Asgari ücret ve AGİ ne kadar, kaç TL? İşte zam oranları

Çalışan vatandaşların yaşamsal gereksinimlerine yetecek oranda komisyon tarafından her yıl belirlenen AGİ ve Asgari ücret 2020 vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 26 Aralık tarihinde AGİ ve Asgari ücret zammı tüm vatandaşlara duyurulmuştu. Özellikle çalışan kişilerin heyecanla beklediği zam oranları uzun süren görüşmelerin ardından Resmi Gazete üzerinden yayınlanarak resmiyete kavuşmuş oldu. Ülkenin ekonomik durumu ve birçok konu göz önünde bulundurularak belirlenen bu tutarlar ile ilgili tüm detaylara bir araya topladığımız bu haberimizde 2020 Asgari Ücret zammı ve AGİ ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2020 YILINDA NE KADAR OLDU?

Asgari Geçim İndirimi; bekar, çocuklu ama eşi çalışmayan ve çocuklu eşi de çalışan kişilerin aldığı AGİ miktarları farklılık gösteriyor. Haberimizin devamından 2020 Asgari ücret zammı ve AGİ dahil tüm detaylara ulaşabilir kendiniz için hesaplama yapabilirsiniz...

İşte detaylar...