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2020 yılında ne kadar oldu? Asgari ücret ve ne kadar, kaç TL? İşte zam oranları

dahil ne kadar sorusu gün içerisinde vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene Aralık ayında belirli bazı konular göz önünde bulunarak yapılan toplantıların sonucunda belirlenen zam oranları vatandaşlara 26 Aralık tarihinde duyurulmuş ve Resmi Gazete üzerinden de yayınlanmıştı. Yapılan açıklamayı yaparken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk" ifadelerini de kullanmıştı. Peki, 2020 Asgari ücret ve oldu? 2020 yılında agi dahil ne kadar oldu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.1.2020 08:20 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 08:20 ABONE OL
Asgari ücret 2020 yılında ne kadar oldu? Asgari ücret ve AGİ ne kadar, kaç TL? İşte zam oranları

Çalışan vatandaşların yaşamsal gereksinimlerine yetecek oranda komisyon tarafından her yıl belirlenen ve 2020 vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 26 Aralık tarihinde AGİ ve tüm vatandaşlara duyurulmuştu. Özellikle çalışan kişilerin heyecanla beklediği zam oranları uzun süren görüşmelerin ardından Resmi Gazete üzerinden yayınlanarak resmiyete kavuşmuş oldu. Ülkenin ekonomik durumu ve birçok konu göz önünde bulundurularak belirlenen bu tutarlar ile ilgili tüm detaylara bir araya topladığımız bu haberimizde 2020 Asgari Ücret zammı ve AGİ ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2020 YILINDA NE KADAR OLDU?

Asgari Geçim İndirimi; bekar, çocuklu ama eşi çalışmayan ve çocuklu eşi de çalışan kişilerin aldığı AGİ miktarları farklılık gösteriyor. Haberimizin devamından 2020 Asgari ücret zammı ve AGİ dahil tüm detaylara ulaşabilir kendiniz için hesaplama yapabilirsiniz...

İşte detaylar...

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Asgari ücret 2020 yılında ne kadar oldu? Asgari ücret ve AGİ ne kadar, kaç TL? İşte zam oranları
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