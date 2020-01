Kruvaziyer gemileri Kanal İstanbul için şimdiden sıraya girdi

Kanal İstanbul projesi gündemde yerini tutarken sağlayacağı ekonomik katkılar araştırılıyor. Bu doğrultuda çeşitli tur organizasyonlarıyla ülkeye turist getiren turizmciler, projenin devreye girmesiyle turizm rakamlarının yükseleceğini öngörüyor. Özellikle Avrupa'dan kruvaziyer gemileriyle İstanbul'a getirilecek turistler, Kanal İstanbul'dan seyir zevki yaşayıp aynı zamanda seyahat açısından da mesafe avantajından yararlanacak. Turizmciler şimdiden taleplerin gelmeye başladığını belirtiyor.



Turizme büyük katkısı olacak olan Kanal İstanbul projesinin yapımı ile birlikte kruvaziyer gemileri İstanbul'a yanaşacak. Kanal İstanbul'dan bir günde geçen gemilerin 4'te birinin kruvaziyer gemisi olacağı tahmin ediliyor. Türkiye ekonomisine yıllık 8 milyar dolar katkı vermesi planlanan Kanal İstanbul projesini görmek isteyen Avrupa ve Arap ülkelerinden turistler şimdiden rezervasyon yaptırmak için sıraya girdi.





1 milyon 500 bin kişiye istihdam, günlük 160 geminin geçişine ev sahipliği yapması beklenen proje turizm yönünden de büyük katkı sağlayacak. Kanal İstanbul projesinin yapımı ile birlikte kruvaziyer gemilerinin de önü açılmış olacak. Kruvaziyer gemileri belli noktalarda mola verecek. Bu noktada turistlere kanalın iki yanına kurulacak şehirlerin mimari güzelliklerinde fotoğraf çekme, oluşturulacak restoranlar gibi imkanlar da sunulacak.



"DEMİR ATMIŞ KRUVAZİYER GEMİLERİ KANAL İSTANBUL İÇİN RESTORE EDİLİYOR"

Kanal İstanbul projesinin ülkeye büyük katkısı olacağını belirten Maestro Turizm yöneticisi Ömer Faruk Atay, "Kanal İstanbul seyahat turizmini canlandıracak yegane projedir. Avrupa'nın büyük futbol kulüp başkanları demir atmış gemilerini restore edip Kanal İstanbul projesine hazırlıyorlar. Ülkemize 8 milyar dolar katkısı olacak projeye şimdiden rezervasyon yaptırmak isteyen Avrupalı ve Arap müşteriler var. Biz bunların tüm donelerini topluyoruz" dedi.



"FUTBOL KULÜP BAŞKANLARI AVRUPA GEMİ LİMANLARINA DEMİR ATMIŞ GEMİLERİNİ RESTORE EDİP KANAL İSTANBUL PROJESİNE HAZIRLIYORLAR"

Turizmci Ömer Faruk Atay ismini vermek istemediği bazı futbol kulübü başkanlarının, sahibi oldukları kruvaziyer gemilerini restore ederek yeniden suya indirmeyi planladıklarını söyleyerek, "Özellikle Kanal İstanbul ülkemiz için bir ayrıcalıktır. Denizcilik seyahat turizmini canlandıracak yegâne projedir. Dolayısıyla bizde hem dünya turizm ticaretinde hem de denizcilik ve seyahat anlamında bu konu bazı projeleri imza atmak içi şirketimizin bünyesinde Avrupalı yatırımcı hem de turizmci bazı kruvaziyer gemileri olan iş adamlarını devreye soktuk. Anlaşmalar yapma aşamasındayız. Birinci lig takımlarında oynayan futbol kulübü başkanı var. Bunlar Avrupa liglerinde başta Yunanistan tabi ki. Çünkü Yunan adaları dünyanın ilgi odağı olduğu için ve Türkiye sınırlarımıza da yakın olduğu için bu denizcilik çatısı altında kruvaziyer gemilerini Türkiye'ye kazandırmanın yollarını bulduk. Bunu şu şekilde projelendirdik. Avrupa da hem yatırımcıyı hem de Türkiye pazarına girmek isteyen, kruvaziyer gemisi olan futbol kulüp başkanları şu anda bazı Avrupa gemi limanlarına demir atmış gemilerini restore edip Kanal İstanbul projesine hazırlıyorlar. 5 bin, 700 ve 1000 odalı bu kruvaziyer gemileri Kanal İstanbul projemizin Küçükçekmece 'Sazlıdere' dediğimiz bölgesinden devam ederek Karadeniz'e çıkacak. İstanbul yarımadası ve sahil şeridimizi gezerek dünyaya gerçekten büyük bir ivme kazandırıp reklam yapmış olacak" ifadelerini kullandı.



Avrupa ve Arap ülkeleriyle yapmış oldukları anlaşmaların olduğunu söyleyen Atay, "Şirketimiz olarak şöyle bir adım attık. Günde en az 5 bin odalı bir kruvaziyer gemisini Kanal İstanbul projesinden geçirerek belli noktalarda mola verdirterek bu kaliteli ve zengin müşteri potansiyelimizi belli noktalarda yemek molası, fotoğraf çekilme molası verdirerek belli rotasyonlar çizdirteceğiz" dedi.





Kanal İstanbul'un genişliğinin 140 veya 145 metre olacak olduğunu vurgulayan Atay, "Dolayısıyla kruvaziyer gemilerinin genişliğini bilmek zorundayız. Her kruvaziyer gemisinin genişliği birbiriyle aynı değil. Projemizin genişliğine yatkın olan bazı kruvaziyer gemileri boğazdan geçecek. Bununla birlikte her yıl ekonomimize büyük katkılar sağlamış olacak. Benim bazı almış olduğum notlar var. Şimdi kanalın uzunluğu 40-45 kilometre olacak. Bu gemilerin içerisinde her ülkenin vatandaşları yer almış olacak. Bununla birlikte gemilerin içerisinde eğlence, kütüphane bazı aktiviteler yer alacak. Türkiye'nin reklamı açısından derya denizi haline gelmiş olacak" şeklinde konuştu.



"ÜLKE EKONOMİSİNE YILDA 8 MİLYAR DOLAR KATKI VERECEK"

Şimdiden bir çok yurt dışı turizm acenteleriyle görüşme halinde olduklarını anlatan Atay, "Bu projeyi ne kadar desteklersek ülkemizin kalkınması adına bazı hedeflere ulamış oluruz. Türkiye, boğazların Karadeniz ve Akdeniz bağlantıları ile Avrasya ve Uzak doğuya uzanan bir ulaşım ağının noktasında buluyor. Türkiye, 8 bin 334 kilometreyi kendi safhasında bulunduran bir sahil şeridi var. Dolayısıyla Asya veya Avrupa'yı birbirine bağlaması hususunda enerji üreten ülkelere yakınlığı kapsamında uluslararası ulaşım yollarını üzerinde bulundurması, yeterli oranda kara, demir yollarında sahip olması sebebiyle deniz yolu taşımacılığı önemli rotasyona ve potansiyele sahip olacak. Bu gemiler Ege denizi Marmara denizi ve Kanal İstanbul'dan geçerek Karadeniz'e ulaşmış olacak. Türkiye genel turizm hedefine bakacak olursak, günde aşağı yukarı 160 gemi geçebilir. Bunların yüzde 30-40'ı kruvaziyer ve otel gemisi olacak. Böylelikle 8 milyar dolar ülkemizin kasasına girmiş olacak. Kanal İstanbul projesi hayata geçirildiği zaman yurt dışında yapmış olduğumuz bazı turizm ve acente şirketlerinden aldığımız bilgiye göre şimdiden isim yazdıran ve rezervasyon yaptırmak isteyen Avrupalı ve Arap müşteriler var. Biz bunların tüm donelerini topluyoruz. Gerçekten proje yapılmaya başladığı zaman fiyat çalışmalarını yapacağız ve tüm tur paketleri ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.