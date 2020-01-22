Son dakika haber | Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında indirim...

Merkez Bankası'nın politika faizlerindeki son dakika indirimleri bankaların kredi faiz oranlarına da yansımış ve 2019 yılında bankalar uyguladığı kampanyalarla rekor seviyede kredi kullandırmıştı. Vatandaşlar şimdi 2019'da kredi faizlerinde yaşanan düşüşlerin yeni yılda da yaşanıp-yaşanmayacağını merakla takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konutta 0.79 oranına işaret etmiş ve Ziraat Katılım finansman oranını aynı orana indirdiğini duyurmuştu. Gözler diğer bankaların indirim kararındayken mevcut oranları vatandaşlar öğrenmek istiyor.

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99