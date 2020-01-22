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haber | ne kadar? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında indirim...

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar hakkında bilgilerine ulaşmak istiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği sıfır konutta 0.79 faiz oranı müjdesi ilk olarak, Ziraat Katılım'da kendini göstermiş ve banka konut finansman oranını indirdiğini duyurmuştu. Bu haber sonrası kamu ve özel bankaların başta konut olmak üzere ihtiyaç - taşıt kredisi faiz oranları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Öte yandan uzmanlar yeni yıla girilmesiyle birlikte konut sektöründe hareketlenmeler yaşanacağını ve bunun da kredi kullanımlarına yansayacağını belirtiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor? İşte , İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - ...

Giriş Tarihi: 22.1.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 11:08 ABONE OL
Son dakika haber | Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında indirim...

Merkez Bankası'nın politika faizlerindeki indirimleri bankaların kredi faiz oranlarına da yansımış ve 2019 yılında bankalar uyguladığı kampanyalarla rekor seviyede kredi kullandırmıştı. Vatandaşlar şimdi 2019'da kredi faizlerinde yaşanan düşüşlerin yeni yılda da yaşanıp-yaşanmayacağını merakla takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konutta 0.79 oranına işaret etmiş ve Ziraat Katılım finansman oranını aynı orana indirdiğini duyurmuştu. Gözler diğer bankaların indirim kararındayken mevcut oranları vatandaşlar öğrenmek istiyor.

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99

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Son dakika haber | Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında indirim...
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