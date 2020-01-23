MTV hesaplama 2020: Yeni MTV tutarları ile hangi araç ne kadar ödeme yapacak?

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı netleşti. Araç sahipleri, %12 olarak belirlenen yeniden değerleme oranının ardından araçları için ne kadar MTV ödemesi yapacaklarını merak ediyor. Araç sahipleri için MTV 2020 ilk taksit ödemesi son günleri yaklaşırken yanıtı en çok araştırılan soruların başında 'Yaş aralıkları ve motor hacmine göre 2020'de hangi araç ne kadar MTV ödemesi yapacak?' sorusu geliyor.

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MTV ödemeleri, 2020 yılında, ocak ayı itibariyle araç sahiplerinden ilk taksit olarak talep edilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek. İşlemler, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesi, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla kolayca ödenebilecek.

MTV 2020 FİYAT HESAPLAMA TABLOSU

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, yaş aralıkları ve motor hacmine göre yeni 2020 MTV fiyat hesaplama tablosu ve ödemeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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