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hesaplama 2020: Yeni MTV tutarları ile hangi araç ne kadar ödeme yapacak?

Milyonlarca araç sahibi, 2020 yeni değerleme oranı ile yükseliş gösteren Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretini öğrenmek istiyor. %12 olarak belirlenen artış miktarı neticesinde güncel MTV fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, zamlı MTV fiyatları tablosuna bakarak motor hacmi ve yaş aralığı değişkenlerine göre hangi aracın kaç TL Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi yapacağına yönelik araştırmalarını sürdürüyor. MTV ilk taksit ödemesi için son günlere doğru gelirken konuyla ilgili merak edilen MTV ödeme tablosu ile birlikte ödeme tarihleri ve hesaplama işlemi gibi detaylara değindik.

Giriş Tarihi: 23.1.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 10:23 ABONE OL
MTV hesaplama 2020: Yeni MTV tutarları ile hangi araç ne kadar ödeme yapacak?

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı netleşti. Araç sahipleri, %12 olarak belirlenen yeniden değerleme oranının ardından araçları için ne kadar ödemesi yapacaklarını merak ediyor. Araç sahipleri için MTV 2020 ilk taksit ödemesi son günleri yaklaşırken yanıtı en çok araştırılan soruların başında 'Yaş aralıkları ve motor hacmine göre 2020'de hangi araç ne kadar MTV ödemesi yapacak?' sorusu geliyor.

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MTV ödemeleri, 2020 yılında, ocak ayı itibariyle araç sahiplerinden ilk taksit olarak talep edilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek. İşlemler, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesi, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla kolayca ödenebilecek.

MTV 2020 FİYAT HESAPLAMA TABLOSU

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, yaş aralıkları ve motor hacmine göre yeni 2020 MTV fiyat hesaplama tablosu ve ödemeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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MTV hesaplama 2020: Yeni MTV tutarları ile hangi araç ne kadar ödeme yapacak?
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