Türkiye’ye inanıyor yatırım yapıyoruz

Türkiye'de bir süredir insan kaynağı yatırımı yaparak yazılım geliştiricilere yönelik etkinlikler düzenleyen Amazon Web Services (AWS) kurumsal müşterilerden girişimcilere kadar geniş yelpazede müşterilerinin sayısını artırıyor. Türkiye'de Türk Telekom ile işbirliği yaparak kurumlara hizmet götüren AWS, kurumlara istediği an büyüme ve küçülme esnekliği sunuyor. AWS Türkiye Ülke Müdürü Yinal Özkan, iş yapma kültürlerini şöyle anlatıyor:"Türkiye'ye çok inanıyor ve çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ofis açtık ve açıldığımızdan beri birçok kişiyi işe aldık. Solutions architect [çözüm mimarı] dediğimiz insanları işe alıyoruz. Kendi konularında çok ileri olan kişileri işe alıyoruz. Bütün müşterilerimize bu kişilerle beraber gerçek ürünleri gösteriyoruz. Biliyorsunuz biz Amazon'da çok fazla sunum kullanmıyoruz, gerçekten gittiğimiz zaman müşterilere ürünleri gösteriyoruz. Mesela Vestel'e ilk gittiğimizde klasik bir şeyler yapalım, konuşalım derken, biz yok konuşmayalım, bizim bir prototipleme ekibimiz var, gelsinler hemen size ürünü kursunlar, göstersinler, çalışsın, oradan sonra devam edelim dedik. Yani, Türkiye'de gerçekten şirketlerin bu işi yapmasını istiyoruz, konuşmasını değil. Gerçekten bizim yaratıcı kültürümüz var. Boş konuşmayalım, gidip bir şeyler yapalım şeklinde. Bunu mesela Vestel'de yaptık."Ürünlerin yüzde 90'ı müşterilerin verdiği geri bildirimlerle geliştirildiğini belirten Yinal Özkan işin temelini şöyle anlatıyor: "Kalan yüzde 10'da da biz müşteriyi yine dinliyoruz, acaba bu müşterinin işini hangisi daha kolaylaştırır, ona bakıyoruz ve öyle geliştiriyoruz. İlk yıllarda senede 160, daha sonraki sene 280 yeni servis yaparken geçen sene bu 1957 yeni servis ve özelliğe çıktı. Yani devamlı bir inovasyon var. Bunun da getirisini sonuçta Türkiye'deki müşteriler alıyor."Özkan müşterilerin her ülkede yaşadığı deneyimin benzerliğine vurgu yaparak, sözlerine şöyle devam etti: "En güzel kısmı da, Amerika'daki müşterilere ayrı, İngiltere'deki müşterilere ayrı bir şey değil. Biz bu konferansta AI ve ML ile ilgili on tane yeni değişiklik yaptıysak, aynı gün, aynı dakika, Türkiye'deki her müşteri de kullanabiliyor, bizim diğer müşterilerimizle beraber. Bu da tabii Türk şirketlerinin önünü önemli oranda açıyor bence."Her alanda küresel iş yapan Türk girişimcilerine sundukları fırsatlar hakkında son dönemde oyun endüstrisinde küresel çapta iş yapan Peak'ten örnekler verdi: "Peak, 9 yıl önce kurulduğundan bu yana bulut temelli ürünler oluşturmak için AWS ile birlikte çalışıyor. Peak'in altyapısı, son 10 yılda AWS Cloud hizmetleriyle birlikte gelişti ve şu anda 192 ülkede 350 milyonun üzerinde kullanıcıya hizmet veriyor. Peak, 35'ten fazla AWS hizmeti kullanarak petabaytlarca veri işliyor ve günde 4 milyarın üzerinde API talebini cevaplıyor. AWS, altyapılarını otomatize etmelerini sağlayarak Peak'in inovasyonu hızlandırmasına ve daha geniş çapta hizmet sunmasına yardımcı oldu. Gerçekten dünyada mobil oyun konusunda çok sayılı şirketlerden biri. Biz acayip gurur duyuyoruz. Onedio'nun 'OynaKazan' isimli, canlı internet yayını üzerinden oynanan bir bilgi oyununu kullanıma sundu. Tek bir oyunda 300 binden fazla online oyuncuyu ağırlayan OynaKazan, AWS'nin CloudFront ve Media Services hizmetlerinden faydalanıyor. Bu hizmetlerimiz Onedio'nun agresif düşük gecikme süreli canlı yayın ve ölçeklendirme ihtiyaçlarını karşılıyor."

