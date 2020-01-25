Virüsün maliyeti 500 milyar $’ı bulabilir

Çin'de 26 kişinin ölümüne neden olan "gizemli virüs" olarak nitelendirilen korona virüsünün genetik yapısı SARS ile yüzde 80 örtüşüyor. Bu benzerlik gibi ekonomik etkileri de aynı olursa dünya ekonomileri için kötü bir sürpriz beklenebilir. Çünkü SARS 2003'te küresel ekonomiye 40 milyar dolar zarar vermişti.Jong-Wha Lee ve Warwick McKibbin'in yazdığı bir makalede, SARS'ın faturası 40 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Tabi o dönemki Asya ekonomileri şimdikinden çok daha küçüktü. Şu anda böyle bir salgının maliyeti ekonomilerin büyüklüğünü düşününce daha da ağır olabilir.İşler kötü gider ve SARS'tan daha büyük küresel bir salgın halini alırsa maliyet katlanarak büyüyor. 2017'de ekonomistler Victoria Fan, Dean Jamison ve Lawrence Summers'ın tahminlerine göre, küresel bir salgının maliyeti 500 milyar dolar olacak.Küresel bir salgının dünya GSYİH'sının yüzde 0.6'sını yok edeceği tahmin ediliyor. 2016'da yapılan bir diğer çalışmaya göre de virüs salgınlarının yıllık maliyeti 60 milyar dolar civarında. S&P'nin yaptığı değerlendirmede ise Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü krizi böyle devam ederse Çin'in ekonomik büyümesi yüzde 1.2 puan etkilenecek. Çin, 2019'da yüzde 6.1 ile son 29 yılın en düşük büyüme rakamını görmüştü.Salgınlar turizmden, ulaştırmaya, borsalardan emtialara kadar birçok parametreyi de etkiliyor. Hem şirketler hem de ticaret salgınlardan zarar görüyor. Örneğin, petrol Çin'in siparişlerindeki azalma nedeniyle korona virüsü görüldüğü günden bu yana düştü. Salgın nedeniyle Çin'deki petrol talebi günlük olarak 260 bin varil azaldı. Bu da ölçeği düşününce petrol fiyatlarını etkiliyor.SARS örneğinde de şirket performanslarından küresel ticarete kadar her alanda negatif etkiler görülmüştü. Geçmiş örneklere bakıldığında, kısa süreli bir salgın ekonomileri de kısa süreli etkiliyor. Örneğin 2003'te MSCI China Endeksi altı aylık bir düşüş yaşamış ancak sonra toparlanmıştı.Asya'da tüm borsalarvakalarınyayılması sonrasıyüzde 3'leri aşanoranlarda değerkaybetmişti.ŞangayBorsası'ndadüşüş oranıyüzde 3.8 oldu.Hong Kong HangSeng endeksi 21Ocak'tan bu yanayüzde 3 değerkaybetti. JaponNikkei ve GüneyKore Kospiendekslerindekidüşüş oranı dasırasıyla yüzde1.1 ve 0.6 oldu.ABD ve Avrupaborsalarının dailk reaksiyonudüşüş olsa daDünya SağlıkÖrgütü'nünaçıklamasınınardındanbirmiktartoparlanmayaşandı.Dünya SağlıkÖrgütü virüsile ilgili olarak'uluslararasıkamu sağlığıacil durumu'ilan etmek içinerken olduğunuaçıklamıştı.

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