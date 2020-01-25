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Virüsün maliyeti 500 milyar $’ı bulabilir

Dünyanın yüreğini ağzına getiren ve henüz küresel bir salgın haline gelmese de her ülkeyi alarma geçiren ’deki korona virüsü ekonomiyi de derinden etkiliyor. İşler kötüye gider de küresel bir salgın olursa maliyetin 500 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor

BARIŞ ERGİN BARIŞ ERGİN Ekonomi
Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Virüsün maliyeti 500 milyar $’ı bulabilir
Çin'de 26 kişinin ölümüne neden olan "gizemli virüs" olarak nitelendirilen korona virüsünün genetik yapısı SARS ile yüzde 80 örtüşüyor. Bu benzerlik gibi ekonomik etkileri de aynı olursa dünya ekonomileri için kötü bir sürpriz beklenebilir. Çünkü SARS 2003'te küresel ekonomiye 40 milyar dolar zarar vermişti.
Jong-Wha Lee ve Warwick McKibbin'in yazdığı bir makalede, SARS'ın faturası 40 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Tabi o dönemki Asya ekonomileri şimdikinden çok daha küçüktü. Şu anda böyle bir salgının maliyeti ekonomilerin büyüklüğünü düşününce daha da ağır olabilir.



ZARAR KÜRESEL GSYİH'NİN % 0.6'SI
İşler kötü gider ve SARS'tan daha büyük küresel bir salgın halini alırsa maliyet katlanarak büyüyor. 2017'de ekonomistler Victoria Fan, Dean Jamison ve Lawrence Summers'ın tahminlerine göre, küresel bir salgının maliyeti 500 milyar dolar olacak.
Küresel bir salgının dünya GSYİH'sının yüzde 0.6'sını yok edeceği tahmin ediliyor. 2016'da yapılan bir diğer çalışmaya göre de virüs salgınlarının yıllık maliyeti 60 milyar dolar civarında. S&P'nin yaptığı değerlendirmede ise Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü krizi böyle devam ederse Çin'in ekonomik büyümesi yüzde 1.2 puan etkilenecek. Çin, 2019'da yüzde 6.1 ile son 29 yılın en düşük büyüme rakamını görmüştü.



KISA SÜRERSE ETKİSİ AZ OLUYOR
Salgınlar turizmden, ulaştırmaya, borsalardan emtialara kadar birçok parametreyi de etkiliyor. Hem şirketler hem de ticaret salgınlardan zarar görüyor. Örneğin, petrol Çin'in siparişlerindeki azalma nedeniyle korona virüsü görüldüğü günden bu yana düştü. Salgın nedeniyle Çin'deki petrol talebi günlük olarak 260 bin varil azaldı. Bu da ölçeği düşününce petrol fiyatlarını etkiliyor.
SARS örneğinde de şirket performanslarından küresel ticarete kadar her alanda negatif etkiler görülmüştü. Geçmiş örneklere bakıldığında, kısa süreli bir salgın ekonomileri de kısa süreli etkiliyor. Örneğin 2003'te MSCI China Endeksi altı aylık bir düşüş yaşamış ancak sonra toparlanmıştı.



ASYA BORSALARI DÜŞTÜ BATI TOPARLADI
Asya'da tüm borsalar vakaların yayılması sonrası yüzde 3'leri aşan oranlarda değer kaybetmişti. Şangay Borsası'nda düşüş oranı yüzde 3.8 oldu. Hong Kong Hang Seng endeksi 21 Ocak'tan bu yana yüzde 3 değer kaybetti. Japon Nikkei ve Güney Kore Kospi endekslerindeki düşüş oranı da sırasıyla yüzde 1.1 ve 0.6 oldu. ABD ve Avrupa borsalarının da ilk reaksiyonu düşüş olsa da Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasının ardındanbir miktar toparlanma yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü virüs ile ilgili olarak 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmek için erken olduğunu açıklamıştı.

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