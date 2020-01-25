Virüsün maliyeti 500 milyar $’ı bulabilir

Çin'de 26 kişinin ölümüne neden olan "gizemli virüs" olarak nitelendirilen korona virüsünün genetik yapısı SARS ile yüzde 80 örtüşüyor. Bu benzerlik gibi ekonomik etkileri de aynı olursa dünya ekonomileri için kötü bir sürpriz beklenebilir. Çünkü SARS 2003'te küresel ekonomiye 40 milyar dolar zarar vermişti.
Jong-Wha Lee ve Warwick McKibbin'in yazdığı bir makalede, SARS'ın faturası 40 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Tabi o dönemki Asya ekonomileri şimdikinden çok daha küçüktü. Şu anda böyle bir salgının maliyeti ekonomilerin büyüklüğünü düşününce daha da ağır olabilir.
ZARAR KÜRESEL GSYİH'NİN % 0.6'SI
İşler kötü gider ve SARS'tan daha büyük küresel bir salgın halini alırsa maliyet katlanarak büyüyor. 2017'de ekonomistler Victoria Fan, Dean Jamison ve Lawrence Summers'ın tahminlerine göre, küresel bir salgının maliyeti 500 milyar dolar olacak.
Küresel bir salgının dünya GSYİH'sının yüzde 0.6'sını yok edeceği tahmin ediliyor. 2016'da yapılan bir diğer çalışmaya göre de virüs salgınlarının yıllık maliyeti 60 milyar dolar civarında. S&P'nin yaptığı değerlendirmede ise Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü krizi böyle devam ederse Çin'in ekonomik büyümesi yüzde 1.2 puan etkilenecek. Çin, 2019'da yüzde 6.1 ile son 29 yılın en düşük büyüme rakamını görmüştü.
KISA SÜRERSE ETKİSİ AZ OLUYOR
Salgınlar turizmden, ulaştırmaya, borsalardan emtialara kadar birçok parametreyi de etkiliyor. Hem şirketler hem de ticaret salgınlardan zarar görüyor. Örneğin, petrol Çin'in siparişlerindeki azalma nedeniyle korona virüsü görüldüğü günden bu yana düştü. Salgın nedeniyle Çin'deki petrol talebi günlük olarak 260 bin varil azaldı. Bu da ölçeği düşününce petrol fiyatlarını etkiliyor.
SARS örneğinde de şirket performanslarından küresel ticarete kadar her alanda negatif etkiler görülmüştü. Geçmiş örneklere bakıldığında, kısa süreli bir salgın ekonomileri de kısa süreli etkiliyor. Örneğin 2003'te MSCI China Endeksi altı aylık bir düşüş yaşamış ancak sonra toparlanmıştı.
ASYA BORSALARI DÜŞTÜ BATI TOPARLADI
Asya'da tüm borsalar
vakaların
yayılması sonrası
yüzde 3'leri aşan
oranlarda değer
kaybetmişti.
Şangay
Borsası'nda
düşüş oranı
yüzde 3.8 oldu.
Hong Kong Hang
Seng endeksi 21
Ocak'tan bu yana
yüzde 3 değer
kaybetti. Japon
Nikkei ve Güney
Kore Kospi
endekslerindeki
düşüş oranı da
sırasıyla yüzde
1.1 ve 0.6 oldu.
ABD ve Avrupa
borsalarının da
ilk reaksiyonu
düşüş olsa da
Dünya Sağlık
Örgütü'nün
açıklamasının
ardındanbir
miktar
toparlanma
yaşandı.
Dünya Sağlık
Örgütü virüs
ile ilgili olarak
'uluslararası
kamu sağlığı
acil durumu'
ilan etmek için
erken olduğunu
açıklamıştı.