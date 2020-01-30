Bankalar depremzedelerin borçlarını faizsiz erteledi

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Bankalar merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremden etkilenen müşterilerinin kredi ödemelerinde kolaylık sağlamak için harekete geçti. Denizbank bölgedeki bireysel ve KOBİ müşterilerinin bankaya olan tüm ödemelerini faizsiz 3 ay ertelediğini açıkladı. Depremden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterilerinin kredi taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini faizsiz olarak 3 ay erteleyen Şekerbank, ertelenme sebebiyle doğacak faiz bedelini de müşterilerine yansıtmayacak. Yapı Kredi ise Elazığ ve çevresinde depremden etkilenen tüm müşterilerini desteklemek amacıyla, tüm kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay boyunca erteleyecek. TEB de Elazığ'da meydana gelen ve başta Malatya olmak üzere pek çok çevre ilde hissedilen deprem sonrası olaydan etkilenen vatandaşların bireysel kredi taksitinin veya kredi kartı ekstresinin son ödeme tarihini 3 ay faizsiz erteleme kararı aldı.