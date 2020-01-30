MTV ödemeleri son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar, ödemesi yapılmazsa ne olur?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri için geri sayım devam ediyor. MTV ödemeleri her yıl Ocak ve Temmuz ayında gerçekleşiyor. Hal böyleyken, araç sahibi olan vatandaşlar konuyla ilgili tarihleri, fiyatları merak ediyor. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ödemeleri son gün ne zaman? 2020 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 1 Ocak'ta başlayan birinci taksit ödeme süresi 31 Ocak'ta sona erecek. Öte yandan merak edilen bir husus da Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılan MTV ödemesi yapılmazsa ne olur? Sorusu oluyor. Haberimizin içerisinden konuyla ilgili ayrıntıları bulabilir, MTV ne kadar? sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz…

MTV ÖDEMELERİ SON GÜN NE ZAMAN?

2020 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 1 Ocak'ta başlayan birinci taksit ödeme süresi 31 Ocak'ta sona erecek.

MTV ÖDEMESİ YAPILMAZSA NE OLUR?

Ödemeyi geciktirmeniz halinde priminize her ay gecikme zammı ekleneceğinden, Ocak ayı bitmeden Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarınızın ilk taksitini yatırmayı unutmayın. Ödemeyi yapmadığınızda öncelikle Maliye Bakanlığı'ndan uyarı alırsınız.

Ödemeyi geciktirir, uzun süre yapmazsanız, bu durumda bakanlık banka hesaplarınıza el koyarak MTV bedelini hesabınızdan tahsil eder. Daha da kötüsü aracınız bile bağlanabilir. Bu tür sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız, aracınızın vergisini zamanında yatırmalısınız.

2020 MTV NE KADAR? İŞTE MOTOR GÜCÜ VE YAŞINA GÖRE MTV ÖDEMELERİ

2020 MTV yeniden değerleme oranlarının belli olmasının ardından, 2020 MTV tutarları da netleşti.

İşte 2020 MTV tutarları…

01.01.2018 öncesi tescil (1-3 yaş)

0-1300 cc-964 lira

1301-1600 cc-1678 lira

1601-1800 cc-2964 lira

1801-2000 cc-4670 lira

01.01.2018 öncesi tescil (4-6 yaş)

0-1300 cc-672 lira

1301-1600 cc-1258 lira

1601-1800 cc-2316 lira

1801-2000 cc-3596 lira

01.01.2018 öncesi tescil (7-11 yaş)

0-1300 cc-376 lira

1301-1600 cc-730 lira

1601-1800 cc-1364 lira

1801-2000 cc-2114 lira

01.01.2018 sonrası tescil (1-3 yaş)

0-1300 cc

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

964 lira

Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası

1059 lira

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

1156 lira

1301-1600 cc

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

1678 lira

Matrahı 46 bin 300-81 bin 100 lira arası

1846 lira

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2014 lira

1601-1800 cc

Matrahı 115 bin 900 lira

3260 lira

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

3557 lira

1801-2000 cc

Matrahı 115 bin 900 lira

5136 lira

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

5603 lira