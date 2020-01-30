MTV ödemeleri son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar, ödemesi yapılmazsa ne olur?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri için geri sayım devam ediyor. MTV ödemeleri her yıl Ocak ve Temmuz ayında gerçekleşiyor. Hal böyleyken, araç sahibi olan vatandaşlar konuyla ilgili tarihleri, fiyatları merak ediyor. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ödemeleri son gün ne zaman? 2020 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 1 Ocak'ta başlayan birinci taksit ödeme süresi 31 Ocak'ta sona erecek. Öte yandan merak edilen bir husus da Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılan MTV ödemesi yapılmazsa ne olur? Sorusu oluyor. Haberimizin içerisinden konuyla ilgili ayrıntıları bulabilir, MTV ne kadar? sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz…
2020 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 1 Ocak'ta başlayan birinci taksit ödeme süresi 31 Ocak'ta sona erecek.
Ödemeyi geciktirmeniz halinde priminize her ay gecikme zammı ekleneceğinden, Ocak ayı bitmeden Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarınızın ilk taksitini yatırmayı unutmayın. Ödemeyi yapmadığınızda öncelikle Maliye Bakanlığı'ndan uyarı alırsınız.
Ödemeyi geciktirir, uzun süre yapmazsanız, bu durumda bakanlık banka hesaplarınıza el koyarak MTV bedelini hesabınızdan tahsil eder. Daha da kötüsü aracınız bile bağlanabilir. Bu tür sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız, aracınızın vergisini zamanında yatırmalısınız.
2020 MTV yeniden değerleme oranlarının belli olmasının ardından, 2020 MTV tutarları da netleşti.
İşte 2020 MTV tutarları…
01.01.2018 öncesi tescil (1-3 yaş)
0-1300 cc-964 lira
1301-1600 cc-1678 lira
1601-1800 cc-2964 lira
1801-2000 cc-4670 lira
01.01.2018 öncesi tescil (4-6 yaş)
0-1300 cc-672 lira
1301-1600 cc-1258 lira
1601-1800 cc-2316 lira
1801-2000 cc-3596 lira
01.01.2018 öncesi tescil (7-11 yaş)
0-1300 cc-376 lira
1301-1600 cc-730 lira
1601-1800 cc-1364 lira
1801-2000 cc-2114 lira
01.01.2018 sonrası tescil (1-3 yaş)
0-1300 cc
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
964 lira
Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası
1059 lira
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
1156 lira
1301-1600 cc
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
1678 lira
Matrahı 46 bin 300-81 bin 100 lira arası
1846 lira
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2014 lira
1601-1800 cc
Matrahı 115 bin 900 lira
3260 lira
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
3557 lira
1801-2000 cc
Matrahı 115 bin 900 lira
5136 lira
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
5603 lira