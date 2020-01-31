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Bakan Dönmez açıkladı! Deprem bölgesinde fatura tahsilatları ertelendi

Enerji ve , ve 'daki hasarlı binalar için elektrik - doğalgaz faturalarının tahsilatının 90 gün süreyle ertelendiğini açıkladı. Bakan Dönmez, "Elektrik ve doğal gaz aboneliği ile alakalı olarak bu bölgede hizmet veren doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi tahakkuk dönemlerini 2 hafta süreyle erteledi. Fatura düzenlemeleri tüm bölge genelinde Elazığ ve Malatya’da ertelenmiş oldu. Hasarlı binalarla alakalı olarak Ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle ertelemiş olduk." açıklamasında bulundu.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 31.1.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 15:36 ABONE OL
Bakan Dönmez açıkladı! Deprem bölgesinde fatura tahsilatları ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Elazığ'daki depremle ilgili, "Valiliklerin belirlediği, yıkılan ve hasar gören binalarla ilgili olarak ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle erteledik." dedi.


OCAK AYINDAKİ FATURALARIN TAHSİLATI 90 GÜN ERTELENDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik ve doğal gaz aboneliği ile alakalı olarak bu bölgede hizmet veren doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi tahakkuk dönemlerini 2 hafta süreyle erteledi. Fatura düzenlemeleri tüm bölge genelinde Elazığ ve Malatya'da ertelenmiş oldu.Hasarlı binalarla alakalı olarak Ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle ertelemiş olduk. Herhangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden onlar yararlanacaklar. Daha önceden başka bir nedenle elektrik ve gazı kesik olanlar da başvurmaları halinde onlara elektrik akışı sağlanacak" dedi.

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Bakan Dönmez açıkladı! Deprem bölgesinde fatura tahsilatları ertelendi
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