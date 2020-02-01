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SON DAKİKA HABERİ: hareketlendi! 1 Şubat Cumartesi bugün çeyrek, tam ve gram altın fiyatı ne kadar kaç TL?

Piyasada yaşanan hareketlilik nedeniyle ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu alana yatırım yapmak isteyen ya da hediyelik olarak satın alacak kişiler güncel altın fiyatı rakamlarına bu başlık altından ulaşabilirler. Şubat ayının ilk gününde gram altın 302 liradan işlem görüyor. Corona virüsünün de etkilediği altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL’den işlem görüyor? İşte, 1 Şubat 2020 gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları son durum!

Giriş Tarihi: 1.2.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 09:04 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları hareketlendi! 1 Şubat Cumartesi bugün çeyrek, tam ve gram altın fiyatı ne kadar kaç TL?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü endişeleriyle piyasalarda da hareketlenme yaşanıyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle vatandaşlar da bu kuru çok yakından takip ediyor. 1 Şubat'ta ile ilgili yaşanan güncel değişimi bu başlık altından takip edebilirsiniz. Bu alana yatırım yapacak ya da hediyelik olarak satın almak isteyen kişiler güncel altın fiyatı listesine hemen göz atabilir.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 1 ŞUBAT 2020

Bugün sabah saatlerinden itibaren en çok merak edilen konuların başında altın fiyatı yer alıyor. Gram altın 302 TL'den işlem görürken, altının ons fiyatı 1.572 dolar seviyelerinde yer alıyor.

İşte güncel altın fiyatı listesi;

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SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları hareketlendi! 1 Şubat Cumartesi bugün çeyrek, tam ve gram altın fiyatı ne kadar kaç TL?
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