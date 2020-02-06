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hesaplama tablosu 2020: Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ ücretleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan 2020 ödemeleri belli oldu. Türkiye’de çalışan çalışmayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren ücretler ’de yayınlandı. Bunun akabinde ‘’ Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu ne kadar AGİ ödemesi alacak?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Evli, bekar, çocuklu ve çocuksuz olmak üzere farklı ücretler alacak olan vatandaşlar asgari ücret haricinde ödenen asgari geçim indiriminin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki evli ve eşi çalışan 2 çocuklu ne kadar AGİ ödemesi alacak? İşte, Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan ve bekar, evli ve çocuk sayısına göre değişen AGİ ücretleri…

Giriş Tarihi: 6.2.2020 11:40 ABONE OL
AGİ hesaplama tablosu 2020: Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ ücretleri

2020 yılında ilk maaşları alan vatandaşlar, AGİ ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından 2020 yılında asgari geçim indiriminin (AGİ) de ne kadar olacağı belli olmuştu. Türkiye'de 7 milyondan fazla çalışanı yakından ilgilendiren evli, bekar, çalışan ve çalışmayan 2020 AGİ ücretleri tablosu Resmi Gazete'de yayınlandı. Kişinin aldığı maaşa ve evli bekar durumuna göre farklılık gösteren ücretler haberimizde yer alıyor. Bilindiği üzere Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. Peki Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu ne kadar AGİ ödemesi alacak? 2020 AGİ Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu ödemesi kaç TL?

EVLİ VE EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU NE KADAR AGİ ÖDEMESİ ALACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından çalışanları yakından ilgilendirecek soru yanıtını buldu ve Şubat ayı itibariyle çalışanlar ilk zamlı maaşlarını almaya başladılar.. Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu ne kadar AGİ ödemesi ne kadar alacak? İşte ayrıntılar...

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