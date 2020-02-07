Tedbirler yazın vatandaşın cebine yansır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide alınan tedbirlerin yaz aylarından itibaren vatandaşın cebine olumlu yansıyacağını söyledi. Erdoğan, milletvekilleriyle gruplar halinde bir araya gelme geleneğini dün de sürdürdü. AK Parti Genel Merkezi'nde dün 56 milletvekili ile bir araya gelen Erdoğan, milletvekillerinin bölgelerine ilişkin sorunlarını dinledi. Erdoğan, ilerleyen günlerde 4 grup halinde kalan AK Partili milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Havalimanı'na metro yapmamasını eleştirdi. Erdoğan, "Bunu da biz yapacağız. Ulaştırma Bakanlığımız konuyla ilgili bir çalışma yapıyor" dedi. Toplantıda söz alan bazı milletvekilleri, hükümetin güzel işler yaptığını ancak bunun halka iyi anlatılamadığını ifade etti. Milletvekillerinin bazıları ise bürokrasiden dert yanarak genel müdürlerin sahada olması gerektiğini ifade etti. Toplantıda, Ordu sahil kenarına yapılan 17 katlı bina da gündeme geldi. Erdoğan'ın bölge milletvekillerine sahildeki binaların yıkılması talimatı verdiği belirtildi.

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