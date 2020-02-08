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Devlet dönüşüm için düğmeye basıyor

HASAN AY Ekonomi
Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Devlet dönüşüm için düğmeye basıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı. Kurum, Elazığ ve Malatya'da mahalle mahalle yapılacak afet konutlarının projeleri hakkında da bilgi verdi. 90-100- 120 metrekare ve yatay mimariyle inşa edilecek depreme dayanıklı konutların temel atma törenini Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Köylerde hasar gören evlerin yerine de 78 metrekarelik, yanında ahırı olan köy evleri inşa edilecek. Zemin+2, Zemin+3, Zemin+4 kat olarak projelendirilen konutlar 90, 100, 120 metrekare büyüklüğünde olacak. Köylerde yıkılan evlerin yerine de 78 metrekare büyüklüğünde köy evleri, yanına da ahırları inşa edilecek.
Bölgede ilk etapta 3 bin 850 konutun yapım sürecinin başladığı, inşa edilecek tüm konutların teslimatının yıl sonuna kadar yapılacağı belirtildi.
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Devlet dönüşüm için düğmeye basıyor
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