Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > SON DAKİKA… Bakan Mustafa Varank açıkladı: Türk bilim adamları Antarktika’da

SON DAKİKA… Bakan açıkladı: ’da

Türkiye bilim ve teknolojide hamlelerine devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ’tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Varank, Türk bilim adamlarının ’ya ulaştığını duyurdu… İşte son dakika gelişmesinin detayları…

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 18.2.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 10:01 ABONE OL
SON DAKİKA… Bakan Mustafa Varank açıkladı: Türk bilim adamları Antarktika’da

Son dakika gelişmesi… Türkiye'nin Antarktika hamlesindeki yeni gelişmeyi Bakan Mustafa Varank duyurdu.

24 KİŞİDEN OLUŞAN EKİP 15 PROJE YÜRÜTECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini gerçekleştiren Türk ekibinin beyaz kıtaya ulaştığını açıkladı. Ekibin, Geçici Türk Bilim Kampı'nın konuşlandığı Horseshoe Adası'nda yaklaşık bir ay boyunca bilimsel çalışmalar yürüteceğini ifade eden Bakan Varank, "24 kişiden oluşan ekibimiz; yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürütecek" dedi.

Son dakika: Bakan Varank müjdeyi verdi! Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… Bakan Mustafa Varank açıkladı: Türk bilim adamları Antarktika’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN