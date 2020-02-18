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'den dikkat çeken paylaşım: Geri sayım başladı

'nin en değerli markalarından olan (), filosuna katacağı yeni uçağı için sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 18.2.2020 20:44 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 20:54 ABONE OL
THY'den dikkat çeken paylaşım: Geri sayım başladı

Türk Hava Yolları, geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçak satın alınmasına karar vermişti.

THY'den dikkat çeken paylaşım: Geri sayım başladı | Video

Buna göre THY, Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet B787-9 tipi yolcu uçağı ve Airbus firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet A350-900 tipi yolcu uçağını filosuna katacak.

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THY'den dikkat çeken paylaşım: Geri sayım başladı
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