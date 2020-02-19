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’nin ilk kadın Genel Sekreteri oldu

, Otomotiv Sanayii Derneği'nin () ilk kadın Genel Sekreteri oldu.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 19.2.2020 11:44 ABONE OL

OSD Genel Sekreteri Özlem Güçlüer, 2015 yılından bu yana OSD'nin İletişim ve Ekonomik İlişkiler Koordinatörlüğünü yürütüyordu. Güçlüer, Şubat ayı itibariyla yeni görevine başladı.
Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan Özlem Güçlüer, iş hayatına 1995 yılında otomotiv sektöründe başladı. 2001 yılında MBA Derecesi (Master of Business Administration) alan Güçlüer, Ford Otosan ve Kıraça Holding'de uzman, Karsan Otomotiv'de Pazarlama Hizmetleri ve İletişim Müdürü ve Başak Traktör'de Stratejik Planlama Müdürü olarak görev aldı. Özlem Güçlüer, bir kız çocuk annesi. (Fotoğraflı)

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Özlem Güçlüer OSD’nin ilk kadın Genel Sekreteri oldu
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