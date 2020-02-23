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hareketliliği! , , 23 Şubat Pazar 2020

ile ilgili gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Şubat ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde son 1 haftada piyasalar oldukça hareketli devam ediyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken, piyasaları da doğrudan etkiliyor. Hal böyle olunca, geçtiğimiz haftayı 502 lira civarında kapatan altın şuan da 527 lira civarından işlem görüyor. Elinde bu sarı metali bulunduran veya yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise ‘, , yarım, cumhuriyet, ata ve fiyatları 23 Şubat bugün ne kadar?’ sorusunu araştırıyor. Konuyla ilgili son dakika gelişmelerine ve anlık hareketliliklere haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 23.2.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 10:21 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 23 Şubat Pazar 2020

Altın fiyatlarında son dakika hareketlilikleri yaşanmaya devam ediyor. Son dönemde dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü dünya piyasalarını da doğrudan etkilerken, son 1 haftada çeyrek altın fiyatları 502 lira civarında seyrediyordu. Şuanda 527 liradan işlem gören bu sarı metali elinde bulunduran vatandaşlar anlık olarak fiyatları takip etmeye devam ediyor. Peki, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Haberimizin içerisinden son dakika gelişmelerine ulaşabilir ve altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği anbean takip edebilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 23 ŞUBAT

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden bulabilir, anlık değişimlere ulaşabilirsiniz…

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 23 Şubat Pazar 2020
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