Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 23 Şubat Pazar 2020

Altın fiyatlarında son dakika hareketlilikleri yaşanmaya devam ediyor. Son dönemde dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü dünya piyasalarını da doğrudan etkilerken, son 1 haftada çeyrek altın fiyatları 502 lira civarında seyrediyordu. Şuanda 527 liradan işlem gören bu sarı metali elinde bulunduran vatandaşlar anlık olarak fiyatları takip etmeye devam ediyor. Peki, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Haberimizin içerisinden son dakika gelişmelerine ulaşabilir ve altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği anbean takip edebilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 23 ŞUBAT

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden bulabilir, anlık değişimlere ulaşabilirsiniz…