Üçüncü sondaj gemisi geliyor

Denizlerde tam bağımsızlık hedefiyle sondaj gemisi yatırımlarına ağırlık veren Türkiye, altıncı nesil yeni sondaj gemisini 2-3 hafta içinde teslim alıyor. İngiltere'de yapılan gemi hem Doğu Akdeniz hem de Karadeniz'de arama faaliyetlerinde bulunacak.

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen '3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deniz sondajı yapabilecek üçüncü geminin birkaç gün içinde İngiltere limanlarından yola çıkacağını açıkladı. Altıncı nesil geminin Türkiye'nin kendi ruhsat alanlarında çalışacağını söyleyen Dönmez, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin iki çeşit ruhsatı bulunduğunu dile getirdi. Bunlardan birinin KKTC'nin TPAO'ya verdiği adanın doğusundaki ruhsatlar ile diğerinin de Türkiye'nin TPAO'ya verdiği adanın kuzey ve batısındaki alanlar olduğunu kaydeden Dönmez, şunları söyledi:







"Kendi kıta sahamız içinde ilan ettiğimiz ekonomik bölgelerde araştırma faaliyetlerimiz hız kesmeden sürüyor. Libya ile deniz yetki alanı mutabakatı ile Doğu Akdeniz'deki yetki alanımızın sınırlarını netleştirdik. Bu alanların batısında kalan bölümde netlik yoktu. Tescil işlemi başladı. Tescilden sonra ruhsat verme işlemine başlayacağız. Böylece Türkiye'yi, KKTC'yi ve Libya'yı Doğu Akdeniz petrol-doğalgaz denkleminin dışında tutma isteklerini bozmuş olduk. Bu oyun bozulmuş oldu. Sadece bu alanlardaki arama üretim faaliyetleri yok, boru hattı geçişi için de söz konusu olacak. Kıbrıs Rum yönetimi hariç tüm ülkelerle kaynakların işletilmesi taşınması için işbirliğine hazırız. Bir talep olursa milli menfaatler doğrultusunda adım atılması gerekiyorsa, atılır."



GÜNLÜK 310 MİLYON METREKÜP

Dönmez Türk Akımı 2 ve TANAP ile hem Türkiye'nin arz güvenliğine hem de komşu ve Avrupa ülkelerine arz güvenliğinde yeni rota, kaynak imkânı sunulduğunu vurguladı. Dönmez, günlük tüketim için eskiden sisteme 200 milyon metreküp verilirken artık 310 milyon metreküp gazı sorunsuz vermeye başladıklarını belirti. Bakan Dönmez, elektrikte her yıl müşteri memnuniyeti anketi yaptıklarını ve bu yıl buna doğalgazı da eklediklerini belirterek "Her iki alanda yüzde 65'in üzerinde 70'ler civarında müşteri memnuniyeti var. Her yıl karne veriyoruz şirketlere. Bir sonraki dönemde de kırık notlar varsa neler yapılmalı bunları tartışıyoruz" dedi.







1 MİLYAR $ CEPTE KALIYOR

Bordan yapılan bulaşık temizlik ürününün yolda olduğunu kaydeden Dönmez, ayrıca borun işlenmesi ve üretilmesi sırasında ortaya çıkan lityumun ayrılması için de çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Dönmez, geçen yıl enerji üretiminin yüzde 44'nün yenilenebilir kaynaklardan geldiğini söyleyerek, "Yerli kaynak kömürü eklediğinizde yüzde 62'lik oranla kapatmış olduk. Bu tarihi bir oran. Her yüzde 1'lik dilimin yerli ya da yenilenebilir ekonomiye katkısı yıllık 100 milyon dolar yani 1 milyar dolar cebimizde kalıyor demektir" dedi. Bakan Dönmez, 16 Mart'ta Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni düzenleyeceklerini de belirtti.



10 ŞİRKETE KURUMSAL ÖDÜL

3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında 10 şirketin kurumsal sosyal sorumluluk projeleri de ödüllendirildi. Akfen Yenilenebilir Enerji 'Kırsal Bölgeler Sosyal Sorumluluk Projeleri', SOCAR 'Dersimiz Girişimcilik', Shell Türkiye 'Eco-Maraton', Enerjisa 'Enerjimi Koruyorum', EÜAŞ 'Sadece Elektrik Değil, Oksijen de Üretiyoruz', Çalık Enerji 'Malawi Tedzani Destekleme Projesi', Enerjisa Üretim, 'Tufanbeyli Kalkınma Projesi', Limak Enerji 'Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi', Ak Enerji 'Ak Enerji Kadınların Yanında' ve OPET 'Kadın Gücü' projeleriyle ödül aldı.







YILIN İKİNCİ YARISI FAALİYETE BAŞLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da üçüncü sondaj gemisinin faaliyetlerine bu yılın ikinci yarısı itibarıyla başlayacağını bildirdi. Bayraktar, Türkiye'nin doğalgazda önemli ve sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini ifade etti. Türkiye'nin sisteme gaz verme ve depolama kapasitesinin büyük ölçüde arttığını dile getiren Bayraktar, "Türkiye, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinde dünyanın en önemli destinasyonlarından. Dünyada uzun dönemli, al ya da öde yükümlülüğü olan kontratların yerine daha esnek ve rekabetçi fiyatları gördüğümüz bir döneme geçiyoruz" diye konuştu. LNG'nin toplam ithalattaki payının arttığı ve buna uygun piyasa modelinin oluştuğunu aktaran Bayraktar, şunları kaydetti: "Petrol ve gaz aramacılığında 2023'e kadar sürecek orta vadeli bir arama programı geliştirdik. Özellikle denizlerdeki aramalarımızı yoğunlaştırmaya gayret ettik. Yeni dönemde, Karadeniz'de yılın ikinci yarısından sonra çalışmalara başlamayı hedefliyoruz. Fatih sondaj gemimizle özellikle Karadeniz'deki aramaları gerçekleştirmek istiyoruz."







ZİRVEDE TRENDLER VE DİJİTALLEŞME MASADAYDI

Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, Türkiye'nin dünyanın en yüksek petrol ve doğalgaz rezervlerine yakınlığına ilave olarak hidroelektrik, güneş, jeotermal bolluğu olduğunu belirtti. Gebeş, Türkiye'nin köprü niteliğindeki konumuyla enerji sektörü gelişimine oldukça açık olduğunu vurgulayarak, zirvede enerjide yeni trendlerin, verimlilik ve dijitalleşme stratejilerinin masaya yatırıldığını kaydetti.



TAÇOY: TÜRKİYE'SİZ BİR KIBRIS OLAMAZ

KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Doğu Akdeniz'in tam bir kaynayan kazan durumuna geldiğini belirterek "Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir süreç için uluslararası güçler her alanda çalışma yapıyor. Bizler Kıbrıs Türkleri olarak Türkiye'siz bir Kıbrıs olamayacağını her fırsatta dile getiriyoruz" dedi. Ada etrafında doğalgaz varsa mutlaka bulunacağını dile getiren Taçoy, "Hakkımız olan bölgede aramaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya satışının en akılcı yolu Türkiye'dir" diye konuştu.



TÜRKİYE MUAZZAM BİR ENERJİ KORİDORU

SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, "Türkiye memleketimiz olduğu için geldik" diyerek 19 milyar dolar yatırım yaptıklarını ve yatırımlarına devam edeceklerini kaydetti. Datanın artık yeni ham petrol olarak tanımlandığını söyleyen Kıvanç Zaimler de teknolojinin tüm sistemi değiştirdiğini belirtti. Murat Özyeğin ise yenilenebilir enerjide Türkiye'nin muazzam bir koridor olduğunu ifade ederek, önümüzdeki dönemde enerji sektörüne yabancı yatırımcının da geleceğini vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU