Emekli bayram ikramiyesi kalkıyor mu? SGK’dan konuyla ilgili açıklama geldi!

Bilindiği üzere milyonlarca emekli her yıl ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye alıyorlar. Bir süredir bu konuyla ilgili bazı yayın organları emekli ikramiyelerinin kaldırılacağı şeklinde haberler yapmıştı. Bu haberlerin doğruluk payını araştıran emekliler arama motoru üzerinden 'Emekli bayram ikramiyesi kalkıyor mu?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan son dakika açıklaması geldi. İşte ayrıntılar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KALKIYOR MU? SGK KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emekli maaşlarından kesinti yapacağına ilişkin iddialar, gündemde uzun süre yer tutmuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı basın-yayın organlarındaki "emeklilerle ilgili çalışma" haberlerini yalanladı.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili SGK'den herhangi bir çalışma istenmediği gibi SGK'nin böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. "