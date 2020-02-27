Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Bakan Pakdemirli'den son dakika istihdam müjdesi: Tarım ve Orman Bakanlığına binlerce personel alınacak! İşte başvuru şartları...

Bakan Pakdemirli'den : Tarım ve Orman Bakanlığına binlerce personel alınacak! İşte başvuru şartları...

haberi: Tarım ve Orman Bakanı verdi. Pakdemirli bakanlığa 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Pakdemirli, "Bin 163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim alımı gerçekleştireceğiz’’ dedi. Peki başvuru şartları neler? Kimler ilanlara başvurubilir? İşte sözleşmeli personel alımıyla ilgili son dakika haberi...

Giriş Tarihi: 27.2.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 16:35 ABONE OL
Bakan Pakdemirli'den son dakika istihdam müjdesi: Tarım ve Orman Bakanlığına binlerce personel alınacak! İşte başvuru şartları...

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacak" açıklamasında bulundu. 2 bin 153 personelin kadro dağılımını açıklayan Pakdemirli, "Bin 163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim alımı gerçekleştireceğiz'' dedi.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

Mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. 50 kişilik teknisyen kadrosu için en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken, tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor. Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek.

Pakdemirli ayrıca bugün balıkçılara da 66 milyon liralık yeni destek ödemelerinin yarın hesaplarına aktarılacağını açıklamıştı.

Bakan Pakdemirli'den son dakika destek müjdesi! Yarın hesaplara yatıyor...

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Pakdemirli'den son dakika istihdam müjdesi: Tarım ve Orman Bakanlığına binlerce personel alınacak! İşte başvuru şartları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN