Gram ve Çeyrek altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 2 Mart bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri ve anlık değişimler gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Son dönemde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça dengesiz bir grafik içerisinde olan altın, piyasaların kapanış günü olan Cuma gününde çok sert düşüş yaşamıştı. Bilindiği üzere ülkemizde döviz kurlarının aksine altın daha çok tercih edilen bir yatırım aracıdır. Uzmanlar bu durumu altının uzun vadede yatırımcısına zarar ettirmemesinden kaynaklı diye açıklıyor. Bu noktada altının gramı ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Haberimizin içerisinden Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlara ulaşabilirsiniz. İşte 2 Mart Pazartesi cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 2 ŞUBAT

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ve anlık değişimlere haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel rakamları bulabilirsiniz…