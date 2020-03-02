Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Gram ve Çeyrek altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 2 Mart bugün ne kadar?

ve fiyatları haberi: Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek 2 Mart bugün ne kadar?

ile ilgili gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde oldukça hareketli bir grafik çizen altın, haftanın kapanış gününde sert düşüş yaşamıştı. Yeni haftaya nasıl başlayacağı merak konusu olan bu sarı metal ile ilgili vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ve bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı rakamlara yer verdik. İşte 2 Mart Pazartesi gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 2.3.2020 07:20 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 07:20 ABONE OL
Gram ve Çeyrek altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 2 Mart bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri ve anlık değişimler gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Son dönemde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça dengesiz bir grafik içerisinde olan altın, piyasaların kapanış günü olan Cuma gününde çok sert düşüş yaşamıştı. Bilindiği üzere ülkemizde döviz kurlarının aksine altın daha çok tercih edilen bir yatırım aracıdır. Uzmanlar bu durumu altının uzun vadede yatırımcısına zarar ettirmemesinden kaynaklı diye açıklıyor. Bu noktada altının gramı ve fiyatları bugün ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Haberimizin içerisinden Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlara ulaşabilirsiniz. İşte 2 Mart Pazartesi cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 2 ŞUBAT

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ve anlık değişimlere haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel rakamları bulabilirsiniz…

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gram ve Çeyrek altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 2 Mart bugün ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN