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Son Dakika Haberi: Emekli ücretleri ve ödemeleri ne kadar? ve Ziraat Bankası'ndan emekli promosyonu anlaşması

Türkiye’de 12 milyonun üzerinde emekliyi yakından ilgilendiren emekli ücretleri belli oluyor. 2017 yılında imzalanan promosyon sözleşmelerinin Mart ayında sona ermesi ile birlikte 1 Mart 2020’de itibaren yeni promosyon anlaşmaları imzalanıyor. 1 Mart tarihinde itibaren ödenmeye başlanan promosyon ödemelerinde 2020 yılının promosyon ücreti ve bankalar arasında yapılacak olan toplantının ardından belirlenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ziraat Bankası milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonu için protokol anlaşmasına vardıklarını son dakika olarak açıklarken, milyonlarca emekli de ‘Emekli promosyon ücretleri ne kadar?’ sorusunun yanıtını merak ediyor.

Giriş Tarihi: 4.3.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 11:11 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Emekli promosyon ücretleri ve ödemeleri ne kadar? SGK ve Ziraat Bankası'ndan emekli promosyonu anlaşması

Türkiye'de milyonlarca emeklinin heyecan içinde beklediği emekli ödemeleri ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ödemelerinde yeni rakamlar bugün belli oluyor. ve bankalar arasında yapılacak toplanın ardından 2020 promosyon ödemeleri belli olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ziraat Bankası milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonu için protokol anlaşmasına vardıklarını son dakika olarak açıkladı. Peki, yeni promosyon ücretleri ne kadar olacak? Emekli promosyon ücretleri ne kadar? İşte bu soruların yanıtları ve son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 2020 NE KADAR? YENİ PROMOSYON ÜCRETLERİ BELLİ OLUYOR!

Emekli promosyon ücretleri için büyük gün bugün! Türkiye'de milyonlarca vatandaşın merakla beklediği promosyon ücretleri ile ilgili SGK ile bankalar arasındaki toplantı bugün gerçekleştirilecek. Ücretlerin belli olması ile birlikte üç yıl boyunca maaşını bankaya taşıyan bireyler, aldıkları maaş göre belli ücrete sahip olacaklar.

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Son Dakika Haberi: Emekli promosyon ücretleri ve ödemeleri ne kadar? SGK ve Ziraat Bankası'ndan emekli promosyonu anlaşması
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