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Son dakika yukarı yönlü seyrini sürdürüyor! 4 Mart Bugün Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

Analistlerden gelen son dakika değerlendirmelerine göre yeni tip korona virüs salgının dünya piyasalarındaki negatif etkileri sürmeye devam ediyor. Sarı metal yukarı yönlü seyrini sürdürürken ons fiyatı yüzde 0,7 artış gösterdi. Yeni haftadaki hareketliliğini sürdürür tarzda bir grafik çizen yatırım aracı ile ilgili gün içerisinde birçok kişi 'dan gelen rakamları merak ediyor ve "Gram, fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna güncel yanıt ararken sizler için hazırladığımız haberimizde 4 Mart 2020 Bugün gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı rakamlar…

Giriş Tarihi: 4.3.2020 07:06 ABONE OL
Son dakika Kapalıçarşı altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor! 4 Mart Bugün Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederken gün içerisinde 4 Mart 2020 Bugün gram, yarım, cumhuriyet ve fiyatları ne kadar? Şeklindeki sorularına cevap aramaya devam ediyor. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar tarafından yapılan durum değerlendirmelerinde Corona virüsü salgının küresel ekonomiye olan negatif etkileri birçok kişinin sarı metali tercih etmesine neden oluyor. Piyasalarda oluşan yoğun hareketlilik ile 'dan gelen güncel ve canlı rakamları haberimizde derledik. Peki, 4 Mart 2020 bugün güncel ve canlı Altın fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar…

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizin devamında Kapalıçarşı canlı ve güncel altın fiyatları üzerindeki gelişmelere ulaşabilir A Para sayfası ile tüm detayları takip edebilir analizlere ulaşabilirisiniz…

İşte detaylar…

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Son dakika Kapalıçarşı altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor! 4 Mart Bugün Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?
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