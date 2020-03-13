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Son dakika: fiyatlarına 51 kuruş daha indirim

fiyatlarında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 51 kuruş daha indirime gidildi. Benzin fiyatlarında 3 gün önce de 60 kuruşluk bir indirim daha yapılmıştı.

Giriş Tarihi: 14.3.2020 00:02 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 00:18 ABONE OL
Son dakika: Benzin fiyatlarına 51 kuruş daha indirim

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 51 kuruş daha indirime gidildi Benzin fiyatlarında 3 gün önce de 60 kuruşluk bir indirim daha yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatları petrole olan talebin düşmesiyle birlikte geriliyor. Benzin fiyatlarında bu geceden geçerli olmak üzere 51 kuruşluk indirim yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle birlikte ticarette yavaşlama görülmeye başlandı. Petrol fiyatlarında düşüşe neden olan koronavirüs nedeniyle OPEC toplantı gerçekleştirdi ve arz kısıntısına gidilmesi talep edildi. Ancak bu talebe ilişkin karar çıkmadı. Bunun aksine Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri petrol üretimlerini artırma kararı aldı. Böylece petrol 31 dolar seviyesine kadar geriledi.

Son dakika: Benzin fiyatlarında ikinci büyük indirim! Bu geceden itibaren 51 kuruş daha düşecek | Video

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Son dakika: Benzin fiyatlarına 51 kuruş daha indirim
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