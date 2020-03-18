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SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu? İşte Başkan Erdoğan'dan 20 müjde...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyada hızla yayılım gösteren coronavirüsüne ilişkin ülkemizdeki gelişmeleri sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamalarda koronavirüse ilişkin son dakika alınacak tedbirlerle birlikte en düşük emekli maaşları ile emekli ve memur maaşlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlarımız arama motorlarında En düşük emekli maaşı ne kadar oldu ve Emekli ile memur maaşları ne kadar oldu? şeklinde sorularla araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu ve Emekli ile memur maaşları ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmesinden merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 18.3.2020 19:29 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 19:30 ABONE OL
SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu? İşte Başkan Erdoğan'dan 20 müjde...

Çin'in Hubey eyaletinde ortaya çıkarak hızla yayılım gösteren coronavirüs salgını ile ilgili olarak ülkemizde yaşanılan son gelişmeleri Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakika basın toplantısıyla duyuruluyor. Ülkece corona virüsüne ilişkin almamız gereken tedbirleri anlatan Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşı ve emekli ile memur maaşlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Tüm bu açıklamalar sonrasında vatandaşlarımız yoğun şekilde arama motorlarında En düşük emekli maaşı ne kadar oldu ve Emekli ile memur maaşları ne kadar oldu? şekline sorularla araştırmalarına devam ediyor. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu ve Emekli ile memur maaşları ne kadar oldu?

SON DAKİKA! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? EMEKLİ İLE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar...

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SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu? İşte Başkan Erdoğan'dan 20 müjde...
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