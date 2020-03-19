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Son dakika haberi: Altın fiyatları düşüş eğiliminde! 2020 Bugün Tam, yarım, gram, fiyatları ne kadar?

Piyasalar için dördüncü işlem günü yaşanırken, son dakika altın fiyatları düşüş içerisine girdi. Sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok takip ettiği konular arasında üst sıralarda yer ediniyor. Buna göre, "tam, yarım, gram, fiyatları" ağırlıklı olarak uzun vadeli ve yatırım eksenli olarak gerçekleştiriliyor. Piyasaların etkisiyle geçen hafta bir yükseliş içerisinde seyreden alış satışlar Mart ayının ilerleyen günleri ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak edilirken analistlerin yorumları da araştırma konu haline geliyor. 2020 Perşembe gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 19.3.2020 08:02 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 08:03 ABONE OL
Son dakika haberi: Altın fiyatları düşüş eğiliminde! 19 Mart 2020 Bugün Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle dünya piyasaları negatif yönde etkilenirken sarı metal ile ilgili alış ve satış fiyatlarını öğrenmek isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Güncel olarak değişen bu hareketlilik sebebiyle hem yatırım yapmak hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak isteyenler internet üzerinden altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ederken Kapalıçarşı'dan gelen son dakika rakamları da merak ediyorlar. Buna göre; çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar!

TAM, GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, geçtiğimiz gün saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında 311,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da 510 lira, Cumhuriyet altını da 2.088 liradan satılmıştı.

İşte bugünün rakamları...

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Son dakika haberi: Altın fiyatları düşüş eğiliminde! 19 Mart 2020 Bugün Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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