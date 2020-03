Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koranavirüs salgınıyla ilgili vatandaşların stok yapmasına gerek olmadığını belirterek, "Gıda stokumuz yeterli, kimse endişe etmesin" dedi.AHaber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Pakdemirli, "Türkiye'nin gıda stokuyla ilgili hiçbir problem yok. Bazıları çok hazırlıklıydı. Bazıları istekliydi. Biz dedik ki, stok seviyelerinizi arttırın. Ön hazırlık için bunu konuşalım. 11 Mart'tan itibaren geçen yılın aynı dönemine göre alışverişlerde yüzde 60-70 artış görünüyor" dedi.Vatandaşlardan endişe etmemelerini isteyen Pakdemirli, "Et, süt, hububat kısmında her kısımda stoklar yeterli. Yetiştiricilik ve avcılık noktasında bir eksiğimiz yok. Protein kaynaklarında eksik yok. Görürsek, gerekli tedbirleri alırız. Market raflarımıza gerekli takviyeler yapıldı. Bunlar hijyen, kolonya kısmındaydı. Özellikle üretim açısından etil alkol erişime problem kalmadı" dedi. Pakdemirli, at yarışlarının da ertelendiğini duyurdu.Çiftçiye destek ödemelerinin de kimlik numarasına göre yapılacağını anlatan Pakdemirli, " 1 milyar 572 milyon 500 bin TL ödeme yapılacak" dedi.