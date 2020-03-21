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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: 2 milyon haneye 1.000 TL nakdi destek

Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı son dakika açıklamada; ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamına 1.000 TL nakdi destek verileceğini duyurdu. Bakan Selçuk, “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacaktır” dedi.

Giriş Tarihi: 21.3.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 10:32 ABONE OL
Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: 2 milyon haneye 1.000 TL nakdi destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı bin TL nakdi destekten yararlanacaktır" dedi.

Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı... İhtiyaç sahibi 2 milyon haneye maddi destek! | Video

2 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AKTARIMI'NIN DETAYLARI!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı'nın detaylarını paylaştı.
Bakan Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hali hazırda bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı bin TL nakdi destekten yararlanacaktır" dedi.

Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin Mart ayının sonunda başlayacağı bilgisini de yineledi.

BAKAN SELÇUK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! "GÜNLÜK KONTROL EDİYORUZ"

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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: 2 milyon haneye 1.000 TL nakdi destek
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