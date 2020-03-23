Bilet değişimine ek ücret yok

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs nedeniyle 27 Mart tarihinden itibaren Moskova, Adis Ababa, New York, Washington, Hong Kong noktaları dışında tüm yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı aldı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 21 Mart tarihinden önce yurtdışı, 20 Mart tarihinden önce yurtiçi bileti alan vatandaşların bilet değişikliği ya da açığa alma durumunda herhangi bir ek ücret ödemeyeceklerini duyurdu. Aycı, "Biletlerinizi kullanma tarihiniz de 28 Şubat 2021. 28 Şubat 2021'e kadar da uçuş yapabilirsiniz. Bilet değişikliği ve ötelemeleri için hiçbir ek ücret ödenmeyecektir. Artı her bilete karşılık gelen 10 euroluk bir değer için 1000 mil veriyoruz size. Bunlar yeni bilgiler ve ilk kez açıklıyorum" dedi.