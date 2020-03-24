Albaraka Türk'ten koronavirüse karşı destek paketi

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, talep eden tüm ticari ve bireysel müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan taksit ödemelerini 2 ay süreyle erteleyecek.

Banka ayrıca, işletmelere ilave limit artırımlarından, nakit akışı ve vade yapılanmasına kadar çeşitli destekler sunuyor.

Personel maaşlarını Albaraka Türk'ten ödeyen müşterilere, talep etmeleri halinde, istihdamlarını korumaları şartıyla, 3 aylık personel maaş giderleri kadar ilave limit imkanı sağlanacak.

Müşterilerin yapılandırma taleplerinin, nakit akışına ve sektörel durumlarına göre, ödemesiz dönem dahil, mevcut vade yapılarından daha uzun vadelerde yapılandırılması sağlanacak.

- PARA ÇEKME LİMİTİ 5 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Müşterilerin oluşacak işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik ilave limit talepleri değerlendirilecek. Müşterilerin talep etmeleri halinde POS ve ÖKC ücretleri 3 ay süre ile ötelenecek.

Albaraka Mobil ve İnternet Şubesi'nden yapılacak EFT ve havale işlemlerinden ücret alınmayacak.

ATM para çekme limiti 2 bin TL'den 5 bin TL'ye yükseltildi.

Müşterilerin Albaraka Türk ve PTT ATM'lerinden yapacakları para çekme ve yatırma işlemlerinden herhangi bir ücret alınmayacak.