Son Dakika Haberi: Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli promosyonu bayram ikramiyeleri ne kadar, ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekliyi yakından ilgililendiren son dakika haberi! Corona virüsü salgını ile uğraştığımız şu zor günlerde milyonlarca emeklinin moralini biraz da olsa düzeltecek olan son dakika gelişmelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada 12 milyonu aşkın emekli bayram ikramiyesinin ödeneceğini belirtirken, ikramiye tarihlerinin erkene alındığını belirtti. Öte yandan emekli maaşlarına yapılacak düzenleme ile ilgili de açıkklamada bulunan Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşını açıkladı. Peki, 12 Milyon emeklinin yaralanacağı emekli promosyonu 2020 ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte tüm bu soruların yanıtları…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR? 2020 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ VE PROMOSYON ÖDEMELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz" dedi.

Son dakika! Torba kanun TBMM'de kabul edildi | Video

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI KOLAYLAŞTIRILDI

Bakan Selçuk ayrıca, koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının da kolaylaştırıldığını belirterek, "600 günü 450'ye, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız" ifadelerini kullandı.