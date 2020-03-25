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Haberi: promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli promosyonu bayram ikramiyeleri ne kadar, ne zaman yatacak?

12 milyon civarında emekliyi yakından ilgilendiren haberi: Türkiye son dönemde corona virüsü salgını ile mücadele ediyor. Her geçen gün tedbirlerin alınmaya devam ettiği salgın nedeniyle milyonlarca emekliye de müjdeli haber geldi. Emeklilerin promosyon ve bayram ikramiye ücretleri erkene alındı. Öte yandan emeklilerin promosyonlarını almak için bankaya gitme zorunlulukları ortadan kaldırılırken, milyonlarca emeklinin bayram ikramiyeleri de erkene alındı. Peki, promosyon ödemeleri 2020 ve emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, ne kadar yatacak? Yaşanan bu gelişmeler ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek olan emekli maaşları ile ilgili de açıklamada bulundu. Peki, en düşük ? İşte bu soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 25.3.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 10:27 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli promosyonu bayram ikramiyeleri ne kadar, ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekliyi yakından ilgililendiren haberi! Corona virüsü salgını ile uğraştığımız şu zor günlerde milyonlarca emeklinin moralini biraz da olsa düzeltecek olan son dakika gelişmelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada 12 milyonu aşkın bayram ikramiyesinin ödeneceğini belirtirken, ikramiye tarihlerinin erkene alındığını belirtti. Öte yandan emekli maaşlarına yapılacak düzenleme ile ilgili de açıkklamada bulunan Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşını açıkladı. Peki, 12 Milyon emeklinin yaralanacağı emekli promosyonu 2020 ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? En düşük ? İşte tüm bu soruların yanıtları…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR? 2020 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ VE PROMOSYON ÖDEMELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz" dedi.

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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI KOLAYLAŞTIRILDI

Bakan Selçuk ayrıca, koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının da kolaylaştırıldığını belirterek, "600 günü 450'ye, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Haberi: Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli promosyonu bayram ikramiyeleri ne kadar, ne zaman yatacak?
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