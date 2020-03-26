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'da son dakika yükselişi: 26 Mart gram, yarım, tam ve fiyatları bugün ne kadar?

Yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak görülen ile ilgili son dakika dalgalanması sürüyor. Yeni tip koronavirüs salgını piyasaları küresel piyasaları derinden etkilerken, 'Gram ve çeyrek bugün ne kadar oldu?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. 'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları, piyasaların dördüncü işlem gününde hafta içi de en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Peki, gram, yarım, cumhuriyet ve fiyatları ne kadar? Uzun dönemde alınmalı ve satılmalı mı? Haberimizden, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı bilgisi ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 26 Mart hakkında canlı ve güncel rakamları görebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 07:03 ABONE OL
Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları yükselişi: 26 Mart gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Sert dalgalanma! Serbest piyasalarda haftanın dördüncü işlem günü yaşanırken başta olmak üzere son dakika değişimleri de sürüyor. Bilindiği üzere, dolar ile beraber bu sarı metalin anlık durumu ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Zira, yatırımcı tarafından uzun vadede güvenli bir liman olarak görülüyor. Son haftalarda koronavirüs salgınının küresel piyasalarda etkisini göstermesi, çeyrek ve gram fiyatlarının oldukça değişken fiyat aralıklarında işlem görmesine neden oluyor. Böyle olunca da 'gram ve çeyrek ne kadar oldu?' sorusunun canlı olarak takip ediliyor. Zira, alış satış fiyatlarının Mart sonu itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, 26 Mart 2020 Perşembe gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Haberimizden, 26 Mart 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları yükselişi: 26 Mart gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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